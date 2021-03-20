為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾踢爆美政府監控計劃 史諾登入籍俄羅斯文件已備妥

    史諾登聘請的俄籍律師昨日透露，史諾登申請入籍俄羅斯的文件已經備妥，近日便會提交。（資料照，路透）

    史諾登聘請的俄籍律師昨日透露，史諾登申請入籍俄羅斯的文件已經備妥，近日便會提交。（資料照，路透）

    2021/03/20 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕踢爆美國政府大規模監控計劃的史諾登（Edward Snowden）去年宣布有意入籍俄羅斯，昨（18）日，史諾登聘請的俄籍律師透露，史諾登申請入籍俄羅斯的文件已經備妥，近日便會提交。一旦史諾登成功入籍，便可消除日後被俄羅斯政府遣返美國的可能性。

    綜合《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News Agency）俄羅斯電視新聞頻道《RT》報導，史諾登聘請的俄籍律師庫奇瑞納（Anatoly Kucherena）去年11月曾表示史諾登有意申請俄羅斯國籍，昨日則向《俄羅斯衛星通訊社》透露，史諾登申請入籍俄羅斯的相關文件都準備好了，近期就會遞交給俄羅斯有關當局。

    史諾登是美國國安局（National Security Agency）外包商前員工，2013年踢爆了美國政府的大規模監控計劃後，便流亡俄羅斯至今，之後獲得了俄羅斯的永久居留權，但始終處在美國的通緝名單上。根據俄羅斯法律，一旦史諾登成為俄羅斯公民，俄羅斯政府便不得遣送史諾登到其他國家。

    史諾登去年喜得麟兒，並且於妻子米爾斯（Lindsay Mills）分娩前1個月在推特宣布有意申請入籍俄羅斯，但史諾登表示會以言論自由等美國價值教養孩子，若有機會獲得公正審判，史諾登也願意返回美國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美中交鋒》布林肯破解中國小動作 前外交官分析直喊讚
    2021/03/19 22:05

    美中交鋒》布林肯破解中國小動作 前外交官分析直喊讚
    除役氣象衛星不明原因爆炸 美軍證實：散落成16個碎片
    2021/03/19 21:25

    除役氣象衛星不明原因爆炸 美軍證實：散落成16個碎片

    田園透天別墅 閱讀翡冷翠8
    史諾登流亡海外多年 宣布申請成為俄羅斯公民
    2020/11/02 17:10

    史諾登流亡海外多年 宣布申請成為俄羅斯公民
    史諾登居留權再延3年 律師：可望獲得俄籍
    2017/01/18 20:21

    史諾登居留權再延3年 律師：可望獲得俄籍

    4月油桐花登場！華城喜迎「五月雪」
    有影唔！ 維基解密：美國竊聽聯合國及歐盟
    2016/02/25 23:59

    有影唔！ 維基解密：美國竊聽聯合國及歐盟
    國安局搜集電話紀錄 美法院：不違法
    2015/08/29 10:38

    國安局搜集電話紀錄 美法院：不違法
    國際今日熱門
    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊
    2021/03/19 06:49

    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊

    義大利總理：19日起恢復施打AZ疫苗
    2021/03/19 03:00

    義大利總理：19日起恢復施打AZ疫苗

    北韓無核化 美韓列優先事項
    2021/03/19 05:30

    北韓無核化 美韓列優先事項

    拜登脫口普廷劊子手 俄暴怒召回大使
    2021/03/19 05:30

    拜登脫口普廷劊子手 俄暴怒召回大使

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播