曾踢爆美政府監控計劃 史諾登入籍俄羅斯文件已備妥

史諾登聘請的俄籍律師昨日透露，史諾登申請入籍俄羅斯的文件已經備妥，近日便會提交。（資料照，路透）

2021/03/20 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕踢爆美國政府大規模監控計劃的史諾登（Edward Snowden）去年宣布有意入籍俄羅斯，昨（18）日，史諾登聘請的俄籍律師透露，史諾登申請入籍俄羅斯的文件已經備妥，近日便會提交。一旦史諾登成功入籍，便可消除日後被俄羅斯政府遣返美國的可能性。

綜合《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News Agency）、俄羅斯電視新聞頻道《RT》報導，史諾登聘請的俄籍律師庫奇瑞納（Anatoly Kucherena）去年11月曾表示史諾登有意申請俄羅斯國籍，昨日則向《俄羅斯衛星通訊社》透露，史諾登申請入籍俄羅斯的相關文件都準備好了，近期就會遞交給俄羅斯有關當局。

請繼續往下閱讀...

史諾登是美國國安局（National Security Agency）外包商前員工，2013年踢爆了美國政府的大規模監控計劃後，便流亡俄羅斯至今，之後獲得了俄羅斯的永久居留權，但始終處在美國的通緝名單上。根據俄羅斯法律，一旦史諾登成為俄羅斯公民，俄羅斯政府便不得遣送史諾登到其他國家。

史諾登去年喜得麟兒，並且於妻子米爾斯（Lindsay Mills）分娩前1個月在推特宣布有意申請入籍俄羅斯，但史諾登表示會以言論自由等美國價值教養孩子，若有機會獲得公正審判，史諾登也願意返回美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法