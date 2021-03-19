海鮮詐欺！ 低價混充高價 英媒揭露「誤標」率高達4成

根據英媒調查，海鮮「誤標」的現象十分常見，且往往是以低價品混充高價品。（示意圖，法新社）

2021/03/19 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕根據英國《衛報》（The Guardian）調查，發現海鮮「誤標」（mislabelled）的現象十分常見，且往往是用低價品混充高價品，《衛報》推測，海鮮誤標，實際上可能是基於經濟利益的海鮮詐欺。專家則指出，洗白非法捕撈背後的經濟利益更為龐大。

據《衛報》報導，針對囊括了超過9000份海鮮樣本分析的44份研究進行研調之後，發現全球超過30個國家，36%的海鮮有誤標的情形。《衛報》指出，許多研究使用了DNA分析技術分析海鮮樣本，而在英、美、加、澳、紐等地的海鮮市場，被標為「鯛魚」（Snapper）的海鮮被誤標的情形高達40%。在一份2018年的研究中，高達70%的樣本被誤標成鯛魚，涉及品種則多達38種。

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有時被誤標的海鮮是被同一家族的種類替代，比如研究者在義大利海鮮市場取得的130份鯊魚樣本，45%被更便宜的鯊魚肉混充。有時，貨價上的海鮮甚至不是海鮮，如新加坡的海鮮市場販賣的蝦球經常是豬肉。

國際海洋保育組織「Oceana」的副主席洛威爾（Beth Lowell）表示，海鮮供應鏈有太多機會出現低價海鮮被誤標成高價海鮮的情形。《衛報》則指出，低價混充高價的情形十分普遍，意味著這是海鮮業者有意詐欺，而非不經意造成的過失。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）漁業經濟學家蘇邁拉（Rashid Sumaila）則指出，比起低價品混充高價品，非法捕撈背後的經濟利益更為龐大。一份去年的研究估計，每年有800萬-1400萬噸的魚是被非法捕撈的，遠洋捕撈業者會在海上先行把合法、非法捕撈的魚混在一起，把洗白的漁獲削價出售，以便獲利更多，但也讓誠實的業者難以競爭，每年造成的經濟損失上看260-500億美元（約7387億台幣-1.4兆台幣）。

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