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    軍情動態》中國剉咧等！ 羽黑號交艦服役 日8艘神盾艦全到位

    日本最先進的「羽黑號」神盾護衛艦今日舉行交艦儀式。（圖取自日本海上自衛隊）

    日本最先進的「羽黑號」神盾護衛艦今日舉行交艦儀式。（圖取自日本海上自衛隊）

    2021/03/19 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕去年進行海上測試的日本「摩耶級」護衛艦「羽黑號」，今（19）日在建造商橫濱市磯子區工廠內舉行交艦儀式，「羽黑號」被稱為日本最強神盾艦，也是日本8艘神盾艦組成飛彈防禦網計畫的最後一艘艦。

    綜合日媒報導，於2019年底下水、2020年6月23日進行首次海上試驗的日本海上自衛隊最先進神盾艦「羽黑號」，是日本「摩耶級」護衛艦的第2艘艦，船身長170公尺、船身寬21公尺、深度12公尺，排水量8200噸，配備96單元的Mk 41垂直發射系統，可發射多種飛彈，包括標準3型反彈道飛彈，能夠攔截對日本造成威脅的彈道飛彈。

    「羽黑號」今日於日本海洋聯合公司的橫濱市磯子區工廠舉行交艦儀式。日本防衛大臣岸信夫指出，日本周圍的安全環境正變得更加嚴峻和不確定性，且速度增快許多，「希望透過每天精實的訓練，能早日遂行任務」。

    而「羽黑號」搭載的「協同接戰能力」（CEC）日前已引起中共注意，中共黨媒《央視軍事》直言，該系統就是羽黑號最大的特點，因為配備後便可共享美軍獲取的情報，藉此攔截目標，該報導也引述日媒說法，稱該系統意謂「日美海上反導領域實現一體化」，中國官媒並酸言說「日本自衛隊幾乎成為美軍一部分」。

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