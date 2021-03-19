歐盟為AZ疫苗安全掛保證！ 德法義歐洲多國恢復施打

在歐盟和英國政府為AZ疫苗的安全掛保證後，德國、法國和義大利等歐洲國家開始恢復施打。（法新社）

2021/03/19 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，疑似導致接種者血栓，全球多國因安全考量宣布暫停施打。在歐盟和英國政府為疫苗的安全掛保證後，德國、法國和義大利等歐洲國家開始恢復施打。

《路透》報導，歐盟藥品管理局（EMA）18日公布針對阿斯特捷利康武肺疫苗的初期報告，表示對30起罕見的血液失調病例進行調查後，雖然無法完全排除AZ疫苗與血栓之間的關聯性，但AZ疫苗仍是安全有效的，而且利多於弊。

請繼續往下閱讀...

英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）18日表示，經過「徹底和仔細的審查」後，未發現有證據表明AZ疫苗會引發血栓，儘管有些國家暫停使用，但民眾可以對該疫苗的好處有信心，符合資格者應該去接種。

歐盟藥品管理局發表聲明後，德國表示將從19日開始恢復施打AZ疫苗。德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）說，謹慎暫停使用疫苗是正確的選擇。

法國也表示將繼續使用AZ疫苗。法國總理卡斯泰（Jean Castex）說，他將在19日接種AZ疫苗。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）說，義大利將恢復使用AZ疫苗，義大利政府的首要任務仍然是盡快給更多人接種疫苗。

西班牙則正在評估恢復使用的可能，而賽普勒斯、拉脫維亞和立陶宛都表示將恢復接種AZ疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法