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    歐盟為AZ疫苗安全掛保證！ 德法義歐洲多國恢復施打

    在歐盟和英國政府為AZ疫苗的安全掛保證後，德國、法國和義大利等歐洲國家開始恢復施打。（法新社）

    在歐盟和英國政府為AZ疫苗的安全掛保證後，德國、法國和義大利等歐洲國家開始恢復施打。（法新社）

    2021/03/19 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，疑似導致接種者血栓，全球多國因安全考量宣布暫停施打。在歐盟和英國政府為疫苗的安全掛保證後，德國、法國和義大利等歐洲國家開始恢復施打。

    《路透》報導，歐盟藥品管理局（EMA）18日公布針對阿斯特捷利康武肺疫苗的初期報告，表示對30起罕見的血液失調病例進行調查後，雖然無法完全排除AZ疫苗與血栓之間的關聯性，但AZ疫苗仍是安全有效的，而且利多於弊。

    英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）18日表示，經過「徹底和仔細的審查」後，未發現有證據表明AZ疫苗會引發血栓，儘管有些國家暫停使用，但民眾可以對該疫苗的好處有信心，符合資格者應該去接種。

    歐盟藥品管理局發表聲明後，德國表示將從19日開始恢復施打AZ疫苗。德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）說，謹慎暫停使用疫苗是正確的選擇。

    法國也表示將繼續使用AZ疫苗。法國總理卡斯泰（Jean Castex）說，他將在19日接種AZ疫苗。

    義大利總理德拉吉（Mario Draghi）說，義大利將恢復使用AZ疫苗，義大利政府的首要任務仍然是盡快給更多人接種疫苗。

    西班牙則正在評估恢復使用的可能，而賽普勒斯、拉脫維亞和立陶宛都表示將恢復接種AZ疫苗。

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