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    地球有救了！牛吃海藻 減少甲烷排放量逾成8成

    德國下薩克森州布特亞丁根動物收容所收留的乳牛。（歐新社檔案照）

    德國下薩克森州布特亞丁根動物收容所收留的乳牛。（歐新社檔案照）

    2021/03/18 22:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國研究人員根據先前的研究為基礎，進一步確認，在牛隻飼料中加入海藻，可減少牛隻排放的甲烷（放屁與打嗝）達82%，有助減少造成地球暖化的溫室效應氣體。

    有效降低溫室效應 效果不隨時間減少

    英國「衛報」18日報導，加州大學戴維斯分校世界糧食中心主任、農業科學家克布雷伯（Ermias Kebreab）說，先前研究已發現海藻可減少牛隻的甲烷排放量，當時的研究顯示此效果持續時間較短，「我們現在有確切證據，牛隻飼料中的海藻可有效降低溫室效應氣體，而且這個效果不會隨著時間而減少」。

    研究人員將少量的海藻加入牛隻飼料中，如此進行了5個月，之後發現，吃了這種新配方飼料的牛隻所排放的甲烷量減少82%。牛隻腸胃中的微生物會在消化食物時，進行類似發酵的過程，因此產生甲烷，而研究使用的紅藻「蘆筍藻」（Asparagopsis taxiformis），可抵銷這種作用。

    甲烷在大氣中蓄熱力是二氧化碳的30多倍，使其成為一大溫室效應氣體。

    克布雷伯2年前進行的同主題研究，是針對乳牛，這次是以肉牛為對象，兩次研究都顯示，吃海藻的牛不影響其牛乳或肉質口感。這份報告17日在「公共科學圖書館：綜合」（PLOS ONE）期刊發表。

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