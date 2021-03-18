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    中國人權律師余文生健康惡化 妻揭獄方要求簽「承諾書」認罪

    余文生2018年因呼籲中共政治改革，去年6月被以「煽動顛覆國家政權」罪名，判處4年有期徒刑。（法新社）

    余文生2018年因呼籲中共政治改革，去年6月被以「煽動顛覆國家政權」罪名，判處4年有期徒刑。（法新社）

    2021/03/18 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國人權律師余文生2018年因呼籲中共政治改革，去年6月被以「煽動顛覆國家政權」罪名，判處4年有期徒刑。余文生的妻子許艷今（18）日在推特詳述15日首度探監的情況，透露余文生在獄中健康情況惡化，包括受傷的右手不斷顫抖，甚至已不能寫字刷牙。

    2018年1月，余文生在中共19屆二中全會召開期間發表「修憲公民建議書」，提出要以更民主方式選舉國家領導人等政治改革的建議，隔天被警方帶走。去年6月判刑後，家屬一直無法探視，今年1月才獲准透過視訊見面，直到今年3月15日，許艷終於到南京監獄探望丈夫，儘管隔著玻璃，也是2人3年多來首次親眼見到對方。

    許艷在推特上說，她發現余文生的「右手不停的顫抖，余說除了右手不能寫字，右手夾菜夾兩筷子，就沒有力氣了」，右手也沒力氣刷牙。許艷獲知南京監獄曾帶余文生到醫院看神經內科，被醫生說「沒有問題」。但余文生認為，到骨科或神經外科作檢查更為適合。許艷也呼籲政府讓余文生」保外就醫。

    許艷也想告訴余文生榮獲了「馬丁·恩納爾斯人權捍衛者獎」，「但是警察不讓我說余文生律師獲獎的事情，我繼續說，警察威脅我說，如果再說，就掐斷我們電話。」她也提到，余「說徐州市看守所對他不好的事情，警察也不讓他說」。

    許艷探監後也向《自由亞洲電台》透露，獄方曾要求余文生簽署「承諾書」，「承諾書就是要求認罪或者承認錯誤之類的。他自己一直認為，判刑4年已經是非常的重。他本來就表示不服。現在還讓他寫承諾書。他不接受也不會配合他們這種非法要求。」

    許艷15日也被告知，下個月不讓家屬探視余文生，獄方稱規定是兩個月探視一次，許艷詢問該規定是否有法律依據，「他們沒有拿有關的法律條文給我看。另一人竟然說了一句，說它們的規定大於法律。」

    余文生的妻子許艷（見圖）今（18）日在推特詳述15日首度探監的情況，透露余文生在獄中健康情況惡化。（圖取自推特@xuyan709）

    余文生的妻子許艷（見圖）今（18）日在推特詳述15日首度探監的情況，透露余文生在獄中健康情況惡化。（圖取自推特@xuyan709）

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