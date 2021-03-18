為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    這款逆子！不滿母親和鄰居口角 竟一巴掌打死年邁母親

    印度男子蘭比爾（藍衣）因不滿老母親考爾（白衣）與鄰居發生停車糾紛，竟一掌打死老母親。（圖翻攝自itsparvezsagar推特）

    印度男子蘭比爾（藍衣）因不滿老母親考爾（白衣）與鄰居發生停車糾紛，竟一掌打死老母親。（圖翻攝自itsparvezsagar推特）

    2021/03/18 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕人神共憤！印度本月15日發生一起逆倫慘案，男子蘭比爾（Ranbir）因不滿母親和鄰居發生停車糾紛，竟當著太太的面狠甩了老母親一巴掌，讓老母親瞬間昏迷，倒地不起，送醫後仍回天乏術，而歹子蘭比爾也遭警方逮捕。

    綜合外媒報導，印度德里（Delhi）當地時間15日，老婦人考爾（Kaur）因停車問題和鄰居發生口角，鄰居事後通報警察希望能介入協調，但因警察到場前雙方就已排解爭端，因此警察到場後沒多做處理，直接收隊離開現場。

    報導提到，老婦人考爾的兒子蘭比爾得知母親與人發生口角後，怒不可遏地在路邊嚴厲質問母親，後來他更情緒暴走，當著自己太太的面狠甩老母親一巴掌，重擊她左臉靠近太陽穴的部位，讓老母親倒地昏迷，太太見狀嚇壞了，趕緊跑向前想叫醒老母親。

    報導也說，昏迷不醒的考爾事後緊急被送往當地醫院搶救，但仍因急救無效被醫生宣告死亡，警方也透露，老婦人在送醫之前就沒了知覺，當場失去呼吸心跳，目前藍比爾已因殺人罪遭逮捕，未來檢調機關將持續調查此案。

    老母親考爾被打後倒地，昏迷不起，送至當地醫院搶救後仍回天乏術，（圖翻攝自itsparvezsagar推特）

    老母親考爾被打後倒地，昏迷不起，送至當地醫院搶救後仍回天乏術，（圖翻攝自itsparvezsagar推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女大生陽台打羽球 突遭群猴攻擊逃到屋頂卻摔死
    2021/03/18 13:03

    女大生陽台打羽球 突遭群猴攻擊逃到屋頂卻摔死
    驚！醫院內有野狗 口中竟然叼著嬰兒
    2021/03/17 22:34

    驚！醫院內有野狗 口中竟然叼著嬰兒

    市心絕版地段 光明無限最強學區
    2020全球空汙最嚴重首都 印度新德里連3年居首
    2021/03/16 22:55

    2020全球空汙最嚴重首都 印度新德里連3年居首
    印度「賤民」男童露天大便 遭毆打致死
    2019/09/26 21:31

    印度「賤民」男童露天大便 遭毆打致死
    持球棒打死父親 逆子遭聲押禁見
    2016/06/11 19:02

    持球棒打死父親 逆子遭聲押禁見
    國際今日熱門
    被新婚丈夫車上狂刺8次 妻跳車保命最後仍不治
    2021/03/17 17:49

    被新婚丈夫車上狂刺8次 妻跳車保命最後仍不治

    他看到「蟑螂跑進爸媽身體」 逆子把老母活活打死、老父命危
    2021/03/17 21:38

    他看到「蟑螂跑進爸媽身體」 逆子把老母活活打死、老父命危

    禁女生體育課穿內衣！日小學被爆「男師檢查發育」才准
    2021/03/17 18:33

    禁女生體育課穿內衣！日小學被爆「男師檢查發育」才准

    伊朗新年「跳火節」3死千傷 慶祝活動造成87人斷肢
    2021/03/17 18:09

    伊朗新年「跳火節」3死千傷 慶祝活動造成87人斷肢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播