這款逆子！不滿母親和鄰居口角 竟一巴掌打死年邁母親

印度男子蘭比爾（藍衣）因不滿老母親考爾（白衣）與鄰居發生停車糾紛，竟一掌打死老母親。（圖翻攝自itsparvezsagar推特）

2021/03/18 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕人神共憤！印度本月15日發生一起逆倫慘案，男子蘭比爾（Ranbir）因不滿母親和鄰居發生停車糾紛，竟當著太太的面狠甩了老母親一巴掌，讓老母親瞬間昏迷，倒地不起，送醫後仍回天乏術，而歹子蘭比爾也遭警方逮捕。

綜合外媒報導，印度德里（Delhi）當地時間15日，老婦人考爾（Kaur）因停車問題和鄰居發生口角，鄰居事後通報警察希望能介入協調，但因警察到場前雙方就已排解爭端，因此警察到場後沒多做處理，直接收隊離開現場。

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報導提到，老婦人考爾的兒子蘭比爾得知母親與人發生口角後，怒不可遏地在路邊嚴厲質問母親，後來他更情緒暴走，當著自己太太的面狠甩老母親一巴掌，重擊她左臉靠近太陽穴的部位，讓老母親倒地昏迷，太太見狀嚇壞了，趕緊跑向前想叫醒老母親。

報導也說，昏迷不醒的考爾事後緊急被送往當地醫院搶救，但仍因急救無效被醫生宣告死亡，警方也透露，老婦人在送醫之前就沒了知覺，當場失去呼吸心跳，目前藍比爾已因殺人罪遭逮捕，未來檢調機關將持續調查此案。

मां के पैरों में जन्नत की बात तो हम सभी सुनते आए हैं. मगर ऐसी औलाद के बारे में आप क्या कहेंगे जो मां की मौत का सबब बन जाए. अपनी मां को ही मौत की नींद सुला दे. दिल्ली में एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को इतनी तेज थप्पड़ मारा की उसकी मौत हो गई. @DelhiPolice ने FIR दर्ज कर ली. pic.twitter.com/cDQUiUB8sq — Parvez Sagar （@itsparvezsagar） March 16, 2021

老母親考爾被打後倒地，昏迷不起，送至當地醫院搶救後仍回天乏術，（圖翻攝自itsparvezsagar推特）

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