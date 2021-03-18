軍情動態》美軍3架B-2隱形轟炸機飛抵葡萄牙 延伸嚇阻能力

美國空軍16日確認，3架B-2幽靈戰略轟炸機已經飛抵葡萄牙基地，以支持即將進行的「轟炸特遣隊」任務，圖為B-2戰略轟炸機。（擷取自美國駐歐、非空軍司令部）

2021/03/18 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍16日確認，3架B-2幽靈戰略轟炸機已經飛抵葡萄牙基地，以支持即將進行的「轟炸特遣隊」（Bomber Task Force）任務，美國駐歐、非空軍亦表示，B-2戰略轟炸機抵達葡萄牙參與任務，將加強美軍與盟邦在該區域的戰備程度。

據《Defence Blog》報導，美國駐歐、非空軍司令部近日發佈新聞稿表示，3架隸屬於密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）的B-2戰略轟炸機已在16日抵達葡萄亞，降落在葡萄牙位於北大西洋亞速爾自治區特塞拉島的拉耶斯軍事基地（Lajes Field）。

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《Defence Blog》指出，在轟炸機再次起飛繼續執行任務前，美國空軍第509轟炸聯隊人員將會對3架B-2戰略轟炸機進行熱加油與引擎輪替運轉作業，並將憑藉拉耶斯優越的戰略位置，執行轟炸特遣隊相關任務，美國駐歐、非空軍司令哈里基（Jeffrey Harrigian）亦表示，這些任務將會持續深化轟炸特遣隊的訓練。

他還說，「當我們持續與盟邦合作與學習的時候，B-2戰略轟炸機加入B-1轟炸機，將為我們的戰備度提供獨一無二的機會」，而轟炸特遣隊的任務則驗證了美國對於北約盟友集體安全的承諾，同時也是美國延伸嚇阻能力的展現。

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