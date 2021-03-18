日本正妹主播報新聞遇地震「秒變臉」 臨危不亂網讚爆

檜山沙耶在播報休閒新聞時談笑風生的模樣。（圖擷取自天氣新粉絲YouTube）

2021/03/18 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕新聞主播受過專業訓練，面對任何場面都須臨危不亂，並快速且有條理地將資訊傳遞給觀眾，近日有位日本女主播在網路上爆紅，只見正在播報的她，上秒還在跟觀眾聊生活資訊，下秒棚內突然發生地震，她便立刻切換模式專業報導，讓網友讚爆。

綜合媒體報導，28歲的檜山沙耶是日本氣象新聞台《Weather News》當家女主播，該台以提供氣象資訊為主，也會討論各式生活及休閒資訊，並即時和觀眾互動，與傳統電視媒體經營模式略有不同，屬於比較放鬆和親民的電視台。

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根據新聞台播報片段，上月26日檜山沙耶正談笑風生地播報「日本象棋」的玩法，未料8秒後福島縣外海發生規模4.6地震，新聞棚內也有感，她收到導播指令後，立刻切換模式，收起笑容專業地播報地震資訊，令網友讚不絕口。

此播報片段迄今已吸引1350萬點閱，1.7萬多則留言，網友則說：「主播秒變臉就像我打電動到半夜才發現作業明天要教」、「留言區朝聖的網友都快變成一個『小型聯合國』了」、「專業秒切換模式」、「這很像老師開同學玩笑，下秒卻叫到你的表情」、「上秒笑，下秒嚴肅播報，令人敬佩」。

檜山沙耶收到導播傳來的地震資訊，立刻切換模式專業播報，讓網友讚爆。（圖擷取自天氣新粉絲YouTube）

檜山沙耶私下的生活照片笑容可掬相當可愛，在IG上有8萬名追蹤者。（圖翻攝自sayahiyama個人IG）

檜山沙耶主播的基本資訊介紹。（圖翻攝自日本氣象新聞台官網）

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