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    歐盟威脅「疫苗禁運」 英衛生大臣：英國有施打疫苗的合法權利！

    韓考克則強調，AZ疫苗是在英國政府資助下所研發，英國擁有施打疫苗的合法權利。（法新社）

    韓考克則強調，AZ疫苗是在英國政府資助下所研發，英國擁有施打疫苗的合法權利。（法新社）

    2021/03/18 09:14

    〔即時新聞／綜合報導〕英國目前已向超過2500萬人施打第一劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，然而歐盟目前威脅要阻止疫苗出口到英國，對此英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）則強調，AZ疫苗是在英國政府的資助下所研發，英國擁有施打疫苗的合法權利。

    根據《路透》報導，英國目前接種的疫苗為牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗以及輝瑞疫苗，面對英國在未來可能會出現疫苗短缺的疑慮，阿斯特捷利康（AstraZeneca）發言人表示，阿斯特捷利康在英國的供應鏈並沒有受到干擾，交貨時間表也沒問題；預計向英國提供4000萬劑疫苗的輝瑞公司則說，將按照合約上的承諾，繼續在4月至6月向英國穩定地供應疫苗。

    為了應對疫苗短缺，英國先前已批准莫德納疫苗，預計不久後將到貨，近期獲得美國批准的嬌生疫苗目前則仍在接受英國藥品及保健品管理局評估。

    面對歐盟威脅要阻止疫苗出口到英國，韓考克說：「我們不僅在英國建立了供應鏈，我們也幫助歐盟設置供應鏈。」韓考克表示，英國已簽署合約要向英國人民提供1億劑疫苗，這不僅僅是確保所有英國人都能接種，重點是這些AZ疫苗是英國政府資助的。韓考克指出，英國有望在4月15日之前為重點人群接種疫苗，並在7月底之前為所有成年人接種疫苗。

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