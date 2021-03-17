南韓防疫部門澄清：血栓死亡病例與AZ疫苗無關

南韓防疫部門澄清，稍早傳出的血栓死亡病例與AZ疫苗無關。圖為首爾醫護人員為民眾施打AZ疫苗。（路透）

2021/03/17 21:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿斯特捷利康藥廠（AZ）與英國牛津大學合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，歐洲部分國家傳出血栓等不良事件，但迄今未能證實因果關係。針對稍早傳出南韓1名婦人接種AZ疫苗後出現血栓症狀死亡，南韓防疫當局17日澄清，經調查發現該死亡病例與接種疫苗無關。

《韓聯社》17日報導，南韓武肺疫苗預防接種受害調查組組長金重坤（音）表示，該名婦女生前患有慢性病，從病歷來看有可懷疑其他死因的因素，因此判斷接種疫苗致死的可能性不大，醫務人員初步判斷，吸入性肺炎應該才是死因，另一個可能死因是心肌梗塞。

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他強調，曾有過接種其他疫苗、流感疫苗後出現血栓的報告，但有關病例最終都被認定與接種疫苗沒有直接關係。

金重坤說，屍檢仍未結束，國立科學調查研究院和警方通報結果後若有特別事項，將對其進行重新分析和研討。

南韓武肺疫苗預防接種推進團17日表示，南韓已有約57萬人接種AZ疫苗，其接種與血栓的關聯性尚未得到證實，而且國內接種的AZ疫苗與歐洲所使用的疫苗不同，因此南韓將會繼續按照計畫接種AZ疫苗。南韓總統文在寅和夫人金正淑已排定於23日進行AZ疫苗接種。

泰國12日開亞洲第一槍，暫緩接種AZ疫苗，但經過安全評估後，已取消相關行政命令，16日由總理帕拉育帶頭打第一針；此外，加拿大與澳洲目前仍繼續接種AZ疫苗，加拿大總理杜魯道表示，加國專家確信加拿大使用的所有武肺疫苗都是安全的。

此外，美國衛生機關高層15日透露，AZ疫苗最快下月將獲美國食品暨藥物管理局（FDA）放行，成為繼輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）子公司楊森（Janssen）研發的單劑型疫苗之後，美國第4款獲核准的疫苗。

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