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    「奧林pig」！東奧又爆歧視 開幕式總監想讓渡邊直美扮成豬

    佐佐木宏今年3月5日曾在工作群組提案，由身材圓潤的渡邊直美（見圖）扮豬，取「奧林匹克」的諧音「奧林pig」。（資料照）

    佐佐木宏今年3月5日曾在工作群組提案，由身材圓潤的渡邊直美（見圖）扮豬，取「奧林匹克」的諧音「奧林pig」。（資料照）

    2021/03/17 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運組委會因前主席森喜朗仇女言論重創形象後，今（17）日又爆出歧視醜聞，當地媒體揭露，奧運開幕式的創意總監佐佐木宏出言侮辱參與演出的人氣女星渡邊直美，提議讓她在開幕表演扮成豬。

    日本媒體《文春online》報導，66歲的佐佐木宏是日本知名廣告導演，去年底接任籌畫東京奧運開幕式的負責人，今年3月5日，他曾在工作群組提案，由身材圓潤的渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音。

    根據《文春online》發布的LINE對話截圖，佐佐木宏說，「（豬表符）=渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig=渡邊直美」。不過這項提議遭到女性工作人員及其他男性工作人員反對。

    佐佐木宏接受《週刊文春》採訪時，承認曾說過若穿著可愛的粉紅色服裝，吐舌頭說出「奧林pig」，可表現出渡邊的可愛之處，不過被在場的男性工作人員嚴厲斥責，他會好好反省。

    對此，東奧組委會發言人高谷正哲今日在東京告訴媒體，「我們正在確認事實，如果是真的，那確實不適當，非常令人遺憾」。一名組委會相關人士說，他們會認真看待此事，「佐佐木可能得辭去開幕式負責人一職」。

    佐佐木宏（見圖）是日本知名廣告導演，去年底接任籌畫東京奧運開幕式的負責人。（路透）

    佐佐木宏（見圖）是日本知名廣告導演，去年底接任籌畫東京奧運開幕式的負責人。（路透）

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