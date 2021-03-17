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    武肺病毒太狡猾！法國驚現新變種 能躲過核酸檢測

    法國發現的新變種病毒，似乎能避開一般的PCR核酸檢測。（法新社）

    法國發現的新變種病毒，似乎能避開一般的PCR核酸檢測。（法新社）

    2021/03/17 19:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕法國政府16日正式通報，在西北部布列塔尼大區（Brittany）發現全新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒。經初步分析後，雖暫時未發現它更易傳播或更容易引發重症，但令人憂心的是，該變種病毒似乎能躲過一般的PCR核酸檢測。

    據《巴黎人報》15日報導，3月13日，當地濱海城市拉尼永（Lannion）的一家醫院發現了79例COVID-19病毒感染病例，其中8例帶有該病毒變種，這8宗案例中，7名患者原本都順利通過核酸測試，判定為陰性。

    國際標準確診檢測工具都是針對病毒核酸進行PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）檢測，證明患者受感染，一般而言準確度高。當地官員表示，研究人員正調查該變種病毒的基因突變，是否為導致檢測變得困難的原因。布列塔尼地區衛生當局發表聲明表示，將研究新變種病毒對因染疫而產生的抗體，以及疫苗的反應。

    目前，這個病毒變種已被列入受到世界衛生組織監測的病毒變種名單中。國際社會將會對其監測，它的主要特點可能集中在難於檢測方面。法國衛生總局指出，被感染者有武肺典型症狀，但是針對咽拭子採樣的PCR核酸檢測結果為陰性，需要透過血清抗體檢測，或更加深入呼吸道採樣的核酸檢測才能發現。

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