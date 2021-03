美國防長：面臨中國北韓威脅 韓美同盟更顯重要

2021/03/17 17:48

〔中央社〕美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)今天抵南韓後表示,在面對中國及北韓前所未有威脅的情況下,南韓與美國的同盟比任何時候都更重要。

韓聯社報導,奧斯汀於下午舉行的韓美國防部長會談致詞時做上述表示,並稱韓美同盟是維持東北亞、自由開放的印太地區及全世界和平、安全、繁榮的核心。

南韓國防部長徐旭說,在韓美同盟的發展過程中,最重要的是維持足以遏制北韓的聯合防衛態勢,強調兩國往後將維持軍事的團結合作。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)抵韓後也在推特發文表示,希望韓美未來能在氣候變遷及核問題等現今國際社會所面臨的難題共同合作。

布林肯與奧斯汀今天分別搭乘專機抵韓,也是近11年來首次美國外交、國防首長同時造訪南韓,兩人今天分別與南韓外交、國防首長會談,明早將時隔5年召開韓美2+2會議。

布林肯與奧斯汀預定於明天會後拜會南韓總統文在寅,布林肯之後將透過視訊與南韓青年領袖及媒體人會談,奧斯汀則規劃前往供奉南韓烈士及有功者的國立顯忠院參拜。

Glad to be in Seoul with @SecDef to meet with President @moonriver365, Foreign Minister Chung, and Defense Minister Suh. The U.S.-ROK Alliance is strong, allowing us to work together to meet today’s global challenges -- from COVID to the climate crisis to nuclear proliferation. pic.twitter.com/zMJFNWH5Rs