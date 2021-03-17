平權一大步！札幌地方法院判不承認同婚違憲 成日本首個判例

北海道札幌地方法院今日判決出爐，認為不承認同性婚姻實屬違憲，支持同性婚姻的平權人士在法院外持標語及彩虹旗慶祝。（法新社）

2021/03/17 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲性別平權再進一步！台灣在2017年由大法官釋憲指《民法》不允許同性婚姻關係違憲，進而促成《748解釋施行法》，使台灣成為亞洲第一個允許同性婚姻的國家，而今日本也傳出平權好消息；日本有同性伴侶提出控訴，控同性婚姻不被承認違憲，北海道札幌地方法院受理此案，今日判決出爐，法官認為憲法並未禁止同性婚姻，因此不承認同性婚姻實屬違憲。

綜合外媒報導，有3對北海道當地同性伴侶提出控訴；原告認為，同性婚姻不被承認違反日本《憲法》第14條法律之前人人平等的規定，同時日本《憲法》第24條關於婚姻的規定為「婚姻關係應基於兩性同意而成立」，原告主張，此法條意指兩造應在自由且平等狀態下合意建立婚姻關係，並沒有明文禁止同性兩人結婚，主張同性婚姻不被承認違憲。

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原告也在2019年提出國賠訴訟，要求政府支付每對伴侶100萬日圓的賠償金，作為婚姻不被法律承認之痛苦的補償。

對此，被告反駁，日本《憲法》所謂「兩性」指的就是男性和女性，並未假設同性婚姻部分，且承認男女婚姻旨在給予夫婦雙方在生育子女、共同生活等方面相關法律保障，如此規定存在合理性。

今日判決出爐，札幌地方法院法官武部知子裁決，不承認同性婚姻違反《憲法》規定法律之前人人平等的規定，屬於違憲，原告勝訴；此審判結果成為日本同性婚姻相關判決的首例，為里程碑級的一次判例。除此之外，原告求償部分則被駁回。

除北海道，東京都、大阪府、名古屋市、福岡縣等4地也有同樣的集團訴訟正在進行。

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