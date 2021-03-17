武肺病毒不斷變異 日媒條列3大最應戒備變種病毒

日媒《NHK》條列3大最應戒備的變種病毒，分別為英國、南非及巴西變種病毒。圖為武肺病毒示意圖。（路透）

2021/03/17 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒侵擾，日媒《NHK》條列3大最應戒備的變種病毒，分別為英國、南非及巴西變種病毒，此3種變種病毒皆具有「N501Y」變異，感染力較原本武肺病毒更高，目前已在多地現蹤，其中英國變種病毒更已侵襲逾100個國家或地區。

根據《NHK》報導，世界衛生組織（WHO）統計至16日，已有超過100個國家或區域受到變種病毒侵襲，提醒各國加強戒備，目前變種病毒約以1個月內遺傳物質產生2處變異的速度不斷在變種，多數不會影響病毒的感染力及致病性，但有部分變異屬於傳染力提升，且能躲過免疫攻擊「令人擔心的變異株」，各國及WHO正密切監視。

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《NHK》報導指出，目前最需要戒備的便是英國、南非及巴西的變種病毒，3者皆具備稱為「N501Y」的變異，這些發生在病毒S蛋白上的變異被認為能更容易使病毒與人類細胞結合，即感染力變高。

英國變種病毒在2020年12月上旬首次出現在報告上，並在後續病毒解析中發現9月20日即有確診患者感染的正是這種變異病毒；根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）引述多份研究數據，發現此變種病毒感染力提高了36至75%。

截至本月9日，WHO統計此病毒已在111個國家或地區現蹤，英國政府也在檢驗此變種病毒是否與確診死亡率上升有所關連，然而英國變種病毒對於疫苗的效果影響並不大。

南非變種病毒最早發生於去年8月，同年11月中旬南非政府進行解析，發現多數確診病例都是這一變種病毒導致；根據WHO資訊，南非變種病毒感染力提高50%，截至本月9日，已在58個國家或地區現蹤，致重症機率與原本武肺病毒無差異，然而，南非變種病毒還有所謂「E484K」變異，可以逃避人體抗體攻擊，再感染的機率普遍認為較高。對此變種病毒，多間廠商皆表明疫苗十分有效，但說法屬實與否尚在試驗作業中。

巴西變種病毒最早出現於該國亞馬遜州首府、疫情重症區的瑪瑙斯，出現日期為2020年12月4日，今年1月報告指出，有91%感染者都是此變種病毒病例；截至本月9日，此變種病毒已在32個國家或地區現蹤，感染力較原本病毒更高，但致重症度與症狀發生程度影響有限。巴西變種病毒也有「E484K」變異，已有再感染病例出現，對於疫苗的影響目前尚在調查階段。

除上開3種變種病毒，日本在今年2月25日於菲律賓入境確診者身上檢疫出同時具有「N501Y」及「E484K」變異的其他種變種病毒；據《NHK》引述菲國報告，此變種病毒較原本病毒感染性更高，應高度戒備。

除此之外，截至3月3日，目前被發現具有「E484K」變異的變種武肺病毒已達約400種，但這些變種病毒皆無「N501Y」變異，感染力被認為與原本病毒相同。

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