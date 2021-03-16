2020全球空汙最嚴重首都 印度新德里連3年居首

印度新德里的空汙情況持續嚴重，連續第3年蟬聯全球空汙最嚴重首都。（路透）

2021/03/16 22:55

〔中央社〕根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir，印度新德里連續第3年蟬聯全球空汙最嚴重首都。IQAir是以有害肺部的細懸浮微粒PM2.5年均濃度，作為空氣品質衡量基礎。

路透社報導，IQAir的「2020全球空氣品質報告」（2020 World Air Quality Report）蒐集了106個國家地區的數據。依據報告內容，全球前50個空汙最嚴重的城市當中，有35個位於印度。

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PM2.5指的是粒徑小於2.5微米的懸浮粒子。長期暴露在PM2.5環境下可能引發致命疾病，包括癌症和心臟問題等。

研究顯示，新德里（New Delhi）2020年的PM2.5年平均值為每立方公尺84.1微克，是北京同年平均值37.5 微克的兩倍多。北京是全球空汙第14嚴重的首都。

2020年台北PM2.5平均濃度為每立方公尺12.6微克，也高於世界衛生組織（WHO）建議的10微克門檻。

綠色和平東南亞分部（Greenpeace Southeast Asia）與IQAir近期一份研究另指出，2020年新德里估計有5萬4000人因為空汙早逝。

在各國空汙情況方面，儘管印度去年實施全國防疫限制令，使得PM2.5年均濃度減少11%，但印度仍是全球空汙第3嚴重國家，僅次於孟加拉和巴基斯坦。

根據法新社，IQAir的報告還顯示，在報告關注的106個國家地區當中，只有24地符合世衛安全準則。中國與許多南亞國家的PM2.5濃度都比世衛建議門檻高出數倍，有些地區甚至高達6至8倍。

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