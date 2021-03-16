為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2020全球空汙最嚴重首都 印度新德里連3年居首

    印度新德里的空汙情況持續嚴重，連續第3年蟬聯全球空汙最嚴重首都。（路透）

    印度新德里的空汙情況持續嚴重，連續第3年蟬聯全球空汙最嚴重首都。（路透）

    2021/03/16 22:55

    〔中央社〕根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir，印度新德里連續第3年蟬聯全球空汙最嚴重首都。IQAir是以有害肺部的細懸浮微粒PM2.5年均濃度，作為空氣品質衡量基礎。

    路透社報導，IQAir的「2020全球空氣品質報告」（2020 World Air Quality Report）蒐集了106個國家地區的數據。依據報告內容，全球前50個空汙最嚴重的城市當中，有35個位於印度。

    PM2.5指的是粒徑小於2.5微米的懸浮粒子。長期暴露在PM2.5環境下可能引發致命疾病，包括癌症和心臟問題等。

    研究顯示，新德里（New Delhi）2020年的PM2.5年平均值為每立方公尺84.1微克，是北京同年平均值37.5 微克的兩倍多。北京是全球空汙第14嚴重的首都。

    2020年台北PM2.5平均濃度為每立方公尺12.6微克，也高於世界衛生組織（WHO）建議的10微克門檻。

    綠色和平東南亞分部（Greenpeace Southeast Asia）與IQAir近期一份研究另指出，2020年新德里估計有5萬4000人因為空汙早逝。

    在各國空汙情況方面，儘管印度去年實施全國防疫限制令，使得PM2.5年均濃度減少11%，但印度仍是全球空汙第3嚴重國家，僅次於孟加拉和巴基斯坦。

    根據法新社，IQAir的報告還顯示，在報告關注的106個國家地區當中，只有24地符合世衛安全準則。中國與許多南亞國家的PM2.5濃度都比世衛建議門檻高出數倍，有些地區甚至高達6至8倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚！不只海洋 印度連空氣也出現塑膠汙染
    2021/02/27 16:24

    驚！不只海洋 印度連空氣也出現塑膠汙染
    空氣品質惡化 研究：2019年印度空污導致167萬人死亡
    2020/12/24 14:43

    空氣品質惡化 研究：2019年印度空污導致167萬人死亡

    企業祭出超優待遇 求職民眾擠爆現場
    印度啟用2條高速公路 莫迪：有助改善德里空汙
    2018/05/28 00:20

    印度啟用2條高速公路 莫迪：有助改善德里空汙
    新德里霧霾依然嚴重 盼降雨解套「毒氣室」
    2017/11/13 23:43

    新德里霧霾依然嚴重 盼降雨解套「毒氣室」

    換季抗敏神隊友！妙招KO塵蟎魔王
    空汙改變肺癌患者結構？ 印度醫生：沒抽菸罹癌占半數
    2017/11/10 19:58

    空汙改變肺癌患者結構？ 印度醫生：沒抽菸罹癌占半數
    國際今日熱門
    武漢肺炎》1.9兆美元紓困計畫 拜登將任命斯柏林領導
    2021/03/15 23:27

    武漢肺炎》1.9兆美元紓困計畫 拜登將任命斯柏林領導

    臉書將在武肺疫苗貼文加註標籤 消解疑慮、假消息灰色地帶
    2021/03/15 23:48

    臉書將在武肺疫苗貼文加註標籤 消解疑慮、假消息灰色地帶

    中國僅是「競爭對手」？ 英國明宣布俄羅斯為頭號威脅
    2021/03/16 06:41

    中國僅是「競爭對手」？ 英國明宣布俄羅斯為頭號威脅

    與軍政府狼狽為奸？ 緬甸中資工廠被砸 趙立堅回應耐人尋味
    2021/03/16 00:01

    與軍政府狼狽為奸？ 緬甸中資工廠被砸 趙立堅回應耐人尋味

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播