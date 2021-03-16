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    斷捨離王室 哈利、梅根最新對外信改用基金會logo

    近來人們發現，哈利（左）、梅根（右）最新的一封對外書信沒再出現王室徽記，改成了他們成立的基金會「Archewell」的logo。（美聯社）

    近來人們發現，哈利（左）、梅根（右）最新的一封對外書信沒再出現王室徽記，改成了他們成立的基金會「Archewell」的logo。（美聯社）

    2021/03/16 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕前英國王室成員哈利、梅根去年曾因在書信上沿用具有王室象徵的徽記，遭外界批評。近來人們發現，梅根最新的一封對外書信上沒再出現王室徽記，改成了他們成立的基金會「Archewell」的logo。

    據英國《每日郵報》（Daily Mail） 報導，哈利梅根夫婦以前在書信上使用的徽記，結合了他們名字的首字母「H」、「M」，上面還有一頂王冠，象徵王室。去年，兩人宣佈脫離王室，卻在書信上沿用舊徽記，因此招致批評。

    哈利、梅根日前登上美國哥倫比亞廣播公司（CBS），接受知名非裔女主持人歐普拉專訪，引爆新一輪話題，而在風口浪尖上，有人發現兩人最近的對外書信已不再使用王室徽記。

    上週一（8日）婦女節，梅根寄信給去年她曾造訪過的「羅博‧克拉克綜合高中」（Robert Clack Upper School），這封信也被校方分享到推特上，而眼尖的人發現，信最上面的花押是「Archewell」基金會的徽記，而「Archewell」基金會是哈利、梅根兩人成立的非營利組織，宗旨除提供慈善服務，也涉及播客（podcast）、影集製播等等。

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