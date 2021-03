斷捨離王室 哈利、梅根最新對外信改用基金會logo

2021/03/16 20:31

〔即時新聞/綜合報導〕前英國王室成員哈利、梅根去年曾因在書信上沿用具有王室象徵的徽記,遭外界批評。近來人們發現,梅根最新的一封對外書信上沒再出現王室徽記,改成了他們成立的基金會「Archewell」的logo。

據英國《每日郵報》(Daily Mail) 報導,哈利梅根夫婦以前在書信上使用的徽記,結合了他們名字的首字母「H」、「M」,上面還有一頂王冠,象徵王室。去年,兩人宣佈脫離王室,卻在書信上沿用舊徽記,因此招致批評。

哈利、梅根日前登上美國哥倫比亞廣播公司(CBS),接受知名非裔女主持人歐普拉專訪,引爆新一輪話題,而在風口浪尖上,有人發現兩人最近的對外書信已不再使用王室徽記。

We had a very special delivery this week. It has been lovely to share this letter and advice with the students and remember our International Women’s Day celebrations last year. #IWD2021 #iwd pic.twitter.com/wLDisgETwp