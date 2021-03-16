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    川普女婿投書華爾街日報 大讚川普中東政績還向拜登獻策

    美國前總統川普女婿、前白宮顧問庫許納14日投書華爾街日報，除談中東政策外，亦向現任總統拜登獻策，圖為庫許納。（法新社資料照）

    美國前總統川普女婿、前白宮顧問庫許納14日投書華爾街日報，除談中東政策外，亦向現任總統拜登獻策，圖為庫許納。（法新社資料照）

    2021/03/16 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普女婿、前白宮顧問庫許納（Jared Kushner）14日投書華爾街日報，除談中東政策外，亦向現任總統拜登獻策，而這也是他離開政府後首次公開發表政論。文中庫許納大力讚賞川普任內促成的「亞伯拉罕協議」，呼籲拜登務必以中東的基礎持續發展，同時他也認為，拜登將中國視為外交優先政策，是正確的事情。

    綜合外媒報導，庫許納在文中稱讚拜登對伊朗的開放外交政策，他寫下，「拜登政府擁有一項川普時期從有過的東西，那就是與伊朗的關係，儘管許多人對於拜登公開提出與歐洲合作，將伊朗拉回核協議方向發展感到不妥，但我認為這是明智的外交舉措」，

    外媒指出，他說，「伊朗向歐洲揭示『聯合全面行動計畫』（Joint Comprehensive Plan of Action）已死，需要新框架才能帶來穩定時，拜登認為伊朗只是虛張聲勢，所以當伊朗為了重啟談判而要求獎勵條件，拜登做了正確的決定，拒絕伊朗要求」。

    除此之外，庫許納形容阿拉伯與以色列的衝突得靠處理以色列跟巴勒斯坦問題來解決，只要在邊界問題上取得共識，問題終將迎刃而解，他還指出，川普留下的一項偉大政績在於改變世界對中國的看法，目前拜登將中國列為外交重點，這是正確的。

    不過他也說，這一切都得建立在中東進程上，包含以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥、科索沃等關係正常化，以及波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）和解等，這些外交事件成功改變了規則。

    他最後指出，條件與基礎都有了，如果拜登聰明，那他應該可以抓住這個歷史性的機會，讓中東好好發揮潛力，保障美國安全，並且扭轉該區域世代以來的衝突與不穩定，進入新的一頁。

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