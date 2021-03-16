軍情動態》稱F-35正毀掉英軍戰力 前陸軍總參謀長：俄國人在笑我們

前英國陸軍總參謀長丹納特指出，英國軍隊為部署F-35，出現預算排擠效應，使得其他單位無法充實戰力。（歐新社）

2021/03/16 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕F-35匿蹤戰機是美國新銳戰機，目前除了美國之外也在多個國家服役中，但是F-35的高昂造價和龐大的後勤維護費用卻成為壓垮英國國防部經費的兇手？前英國陸軍總參謀長丹納特（Richard Dannatt）點出，英國軍隊為了部署F-35，出現預算排擠效應，甚至面臨部分單位因此縮編，丹納特直言：「俄羅斯人在笑我們，美國人看了在搖頭。」

丹納特接受英國《鏡報》 專訪時提到，單位縮編使得英國軍隊不適合戰鬥，尤其面對俄羅斯這樣的威脅來說像個笑話，而英國國防部已經因為皇家空軍的F-35B戰機而「破產」，每架F-35B戰機的價格是8000萬英鎊（約新台幣31億1440萬），一架F-35B戰機每小時的飛行費用高達9萬英鎊（約新台幣350萬），丹納特指出，目前美國空軍已經開始尋找「更便宜」的戰機，F-35B戰機的造價及營運成本是真正且持續的問題，原定要為英國皇家空軍採購的138架F-35B戰機很可能會縮減至48架。

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談到F-35B戰機預算對其他軍種產生預算排擠效應，丹納特表示，「挑戰者2型」主戰車和「戰士」裝甲車的升級計劃資金短缺，英國的野戰砲兵編隊僅有俄軍的三分之一，針對無人機也沒有部署有效的防空系統。

然而英國國防部曾有意將陸軍裁減至7萬2000人左右，丹納特提到，英國陸軍在2010年仍有逾10萬兵力，如此英國才有能力在伊拉克及阿富汗同時行動，但這樣的行動部署在今日已不可能發生，陸軍裝備預算不足，意味著英國戰鬥部隊的戰力低下，甚至等於是戰力蕩然無存。

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