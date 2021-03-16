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    否認歧視 梵諦岡：同性婚姻有違天主教教義

    針對某些教區對同性婚姻議題提出疑問，梵蒂岡15日表示，同性戀者當然有自己的尊嚴，但天主教教義為「婚姻是男人和女人的終生結合」，天主教會沒有權力祝福這類結合。（路透）

    針對某些教區對同性婚姻議題提出疑問，梵蒂岡15日表示，同性戀者當然有自己的尊嚴，但天主教教義為「婚姻是男人和女人的終生結合」，天主教會沒有權力祝福這類結合。（路透）

    2021/03/16 08:11

    〔即時新聞／綜合報導〕針對某些教區對同性婚姻議題提出疑問，梵諦岡15日表示，同性戀者當然有自己的尊嚴，但天主教教義為「婚姻是男人和女人的終生結合」，天主教會沒有權力祝福這類結合。教廷還說，神不可能「祝福罪惡」。

    天主教教宗方濟各（Pope Francis）自上任以來，對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群表露前所未有的寬容態度。不過針對某些教區提出，是否應該對同性婚姻給予祝福，負責維護天主教教義完整性的教廷教義部（Congregation for the Doctrine of the Faith）15日做出裁示，對於天主教神職人員是否可以祝福同性戀婚姻的提問給予否定答案，並指天主教教義為「婚姻是男人和女人的終生結合」，不能對涉及婚外性活動的關係或伴侶給予祝福，給予同性結合祝福也不被允許，即使給予祝福也「不合法」。

    回應也指出，同性關係或許存在具有價值的正面成分，但即使「動機是出於熱忱的歡迎或是陪伴同性戀者」，這樣的祝福可能給人一種與男女婚姻是等同地位的聖禮的印象，因此不被允許。教義部並稱，神雖然不會停止祝福這世上各個向祂朝聖的孩子，「但祂不會也無法祝福罪惡」，教廷也否認他們的宣告會構成「不公平歧視的一種形式」。

    這份回應共有2頁，並使用7種語言出版，由教義部長拉達里亞費瑞（Luis Ladaria Ferrer）樞機簽署，教義部並指教宗方濟各（Pope Francis）已批准這項裁示。

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