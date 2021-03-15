罕見！ 北京天空驚見「藍太陽」 中國網友憂：要出大事了

中國北方今（15日）遭到近10年來最強沙塵暴襲擊，北京市遭籠罩能見度小於1公里，有當地民眾發現天空竟出現「藍太陽」。（圖擷取自微博）

2021/03/15 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕天有異象！中國北方今（15日）遭到近10年來最強沙塵暴襲擊，北京市遭籠罩能見度小於1公里，就有當地民眾發現天空竟出現「藍太陽」奇景，猶如在火星上看太陽一樣，景象也引發中國網友議論，有人憂心地說「是不是要出大事情了！」、「天有異象，大事發生」。

綜合中媒報導，中國寧夏、北京市等多地今日出現沙塵天氣，更有不少民眾在視野相對良地區，發現太陽變成了藍色，驚呼「就好像在火星上看到的太陽一樣」、「好美」，但也有網友擔心「是不是要出大事情了！」

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對此，中國國家天文台研究員苟利軍解釋，「藍太陽」與沙塵暴有關，他表示，今天北京大氣中的塵埃顆粒發生「米氏散射」（Mie scattering），而非大家熟悉的「瑞利散射」；報導指出，所謂的米氏散射是因為沙塵粒徑通常大於可見光波長，波長最接近粒徑的紅橙光散射明顯，逆光回望太陽時紅光較少而略呈藍色。

針對為何3月份較易出現沙塵，中國氣象專家指出，因為3月以來中國北方地區氣溫偏高，氣象條件總體有利於沙塵天氣的生成。

而北京市氣象台也指出，3月份觀象台常年平均（1981年至2010年平均）沙塵日數為2.4天，最多為12天（1954年），2000年以來最多9天，出現在2001年；北京最近一次沙塵暴出現在2015年4月15日，2020年3月18日也曾出現揚沙天氣。

中國氣象專家解釋，今天北京大氣中的塵埃顆粒發生「米氏散射」（Mie scattering），因此才會出現「藍太陽」的奇景。（圖擷取自微博）

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