巴拉圭民眾抗議政府防疫不力 美建議：可和台灣合作

巴拉圭民眾上街抗議政府防疫不力，美國國務卿布林肯建議巴國可和台灣合作。（路透）

2021/03/15 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕我在南美洲唯一友邦巴拉圭，近來因為防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不力造成民眾上街示威，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此建議巴拉圭可和台灣合作防疫。

據《路透》報導，成千上萬的巴拉圭民眾齊聚首都亞松森街頭，抗議醫院缺乏藥物和加護病房病床，要求彈劾總統阿布鐸（Mario Abdo）。

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美國國務院指出，布林肯14日與阿布鐸進行談話，除了強調言論自由、和平示威和法治的重要性，也概略說明美方會盡力協助巴拉圭挺過疫情。

布林肯在過程中向阿布鐸表示，必須繼續與包括台灣在內的民主和全球夥伴合作，以克服全球性流行病，同時也要打擊政界腐敗並提高透明度和問責制。

美國之所以如此關注巴拉圭與台灣的關係，主要是在於中國不斷奪走台灣的邦交國，而巴拉圭所在的拉丁美洲向來被視為美國的地盤。

我外交部發言人歐江安對此回應，台灣與巴拉圭有著牢固的友誼，台灣政府將秉持著遇到困難時團結一心的精神，並在能力所及的範圍內盡力協助盟友對抗武漢肺炎。

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