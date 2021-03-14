凝聚國際戰線力量！羅冠聰與7流亡港人發起《香港約章》

流亡海外的8名香港異議人士發起《2021香港約章》，呼籲離散港人參與聯署，團結信念。（圖取自梁頌恆臉書）

2021/03/14 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港國安法實施後，大批異議人士被迫逃往海外，正流亡的香港立法會前議員羅冠聰、許智峯、梁頌恆，以及民主派人士張崑陽、黃台仰、梁繼平、鄺頌晴和周永康，決定發起《2021香港約章》，呼籲離散港人參與聯署，團結信念。

《2021香港約章》的8名發起人在台灣時間14日晚間舉行網路記者會，呼籲支持者參與聯署。羅冠聰等8人也在臉書發布一篇致香港人的文章，指出在國安法生效後，香港本土的國際連結受制於嚴刑峻法，海外離散社群承擔更大義務責任為香港抗爭發聲。

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文章指出，「我們希望凝聚離散港人的信念和力量，透過《2021香港約章》，來向仍在香港抵抗強權的朋友以及國際社會盟友展現港人價值和意志，並藉此重申：身處海外的我們，定必會與一眾港人手足共赴光復之路」。

約章內容提到，離散港人無不為建立民主香港爭取國際盟友支持，「希望透過《香港約章》來凝聚港人國際戰線的力量，團結海外港人社群，為光復香港的長遠之路籌謀和準備」；呼籲國際社會對抗中共威權擴張，共同守護民主自由的價值。

約章表示，香港人是一個獨特的共同體，擁有獨特的文化、歷史、經歷以及價值觀，香港人有權決定香港的前途和事務，包括民生丶政制丶憲制等改革，並應享有民主、自主和自由的制度。

約章指出，港版國安法是侵害港人言論自由、人身安全、政治自由的惡法，理應馬上廢除；警隊已淪為極權打壓市民訴求和權利的武器。警政系統必須改革，在人民充分的監督及授權下，建立真正為民服務的治安自理體系。

約章在中國篇指出，中國共產黨絲毫沒有民主自治、分權制衡、法治平等、人權尊嚴的理念，必須結束一黨專政、「我們呼籲致力推動中國政體轉型的中國國民一起反抗暴政，共行自治之路。」

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《2021香港約章》聯署網址、約章內容

《2021香港約章》的8名發起人在台灣時間14日晚間舉行網路記者會，呼籲支持者參與聯署。（圖取自推特）

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