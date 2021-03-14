「貓王」1968年復出歌壇紅吉他將拍賣 預計可達2900萬
〔即時新聞／綜合報導〕美國傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）在1968年復出時使用的櫻桃紅「Hagstrom Viking II」吉他，近期由GWS拍賣（GWS Auctions）宣布將公開競標，GWS預計最終價格可達100萬美元（約2900萬台幣）。
綜合外媒報導，「Hagstrom Viking II」多次與貓王同台演出，並在貓王的《From Elvis in Memphis》專輯封面中有特別介紹，之後也在搖滾名人堂博物館（Rock & Roll Hall of Fame）展出。
請繼續往下閱讀...
GWS拍賣表示，競標時間從美國時間27日開始，得標者還能獲得1968年貓王在電視特輯中演出的樂譜，起標價格為25萬美元，預計可達100萬美元落槌。
Elvis Presley's 1968 rare guitar from his famous comeback TV special is hitting the auction block Sat. March 27! #ElvisPresley @ElvisPresley https://t.co/ufYta7IYbh— Kruse GWS Auctions, Inc. （@GWSAUCTIONS） March 13, 2021