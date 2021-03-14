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    「貓王」1968年復出歌壇紅吉他將拍賣 預計可達2900萬

    傳奇巨星貓王當年復出電視演出使用的吉他，將要公開拍賣。（圖取自GWS Auctions官網）

    傳奇巨星貓王當年復出電視演出使用的吉他，將要公開拍賣。（圖取自GWS Auctions官網）

    2021/03/14 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）在1968年復出時使用的櫻桃紅「Hagstrom Viking II」吉他，近期由GWS拍賣（GWS Auctions）宣布將公開競標，GWS預計最終價格可達100萬美元（約2900萬台幣）。

    綜合外媒報導，「Hagstrom Viking II」多次與貓王同台演出，並在貓王的《From Elvis in Memphis》專輯封面中有特別介紹，之後也在搖滾名人堂博物館（Rock & Roll Hall of Fame）展出。

    GWS拍賣表示，競標時間從美國時間27日開始，得標者還能獲得1968年貓王在電視特輯中演出的樂譜，起標價格為25萬美元，預計可達100萬美元落槌。

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