「貓王」1968年復出歌壇紅吉他將拍賣 預計可達2900萬

2021/03/14 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)在1968年復出時使用的櫻桃紅「Hagstrom Viking II」吉他,近期由GWS拍賣(GWS Auctions)宣布將公開競標,GWS預計最終價格可達100萬美元(約2900萬台幣)。

綜合外媒報導,「Hagstrom Viking II」多次與貓王同台演出,並在貓王的《From Elvis in Memphis》專輯封面中有特別介紹,之後也在搖滾名人堂博物館(Rock & Roll Hall of Fame)展出。

請繼續往下閱讀...

GWS拍賣表示,競標時間從美國時間27日開始,得標者還能獲得1968年貓王在電視特輯中演出的樂譜,起標價格為25萬美元,預計可達100萬美元落槌。

Elvis Presley's 1968 rare guitar from his famous comeback TV special is hitting the auction block Sat. March 27! #ElvisPresley @ElvisPresley https://t.co/ufYta7IYbh