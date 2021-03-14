英警涉殺人惹議 驅散抗議民眾又強壓女人

1名參與守夜活動的紅髮女性，被兩名警察拘捕。（路透）

2021/03/14 23:29

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國33歲女子莎拉．艾佛厄特（Sarah Everard）疑似被在職警察綁架、殺害的案件引起全英國關注，數百名英國民眾13日晚間在倫敦克利普罕公園（Clapham Common）悼念艾佛厄特。前來驅散群聚民眾的警方，卻與民眾爆發衝突，讓已經因艾佛厄特兇殺案面臨極大壓力的警察形象，再度受到重創，呼籲倫敦都會區警察廳總監狄克（Cressida Dick）辭職的聲浪也逐漸高漲。

綜合外電報導，由於英國尚未解除防疫限聚令，13日晚間倫敦都會區警察廳派出大量警力，至克利普罕公園驅散正在為艾佛厄特「守夜」的群聚民眾。身穿制服的值勤警察卻被拍到，以肉身制服並上銬現場數名女性。

請繼續往下閱讀...

守夜活動主辦單位「Reclaim These Streets」指出，到場參加守夜活動的女性，目前仍因艾佛厄特的死亡事件，對男性暴力抱持高度警戒，譴責警方直接使用肉身控制女性的身體。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）也表示，週六（13日）守夜活動發生的狀況令人「憂心」，她希望能看到解釋倫敦都會區警察舉措的完整報告；倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）則表示，警方當時的反應「既不適當，也不符比例」。兩人皆要求狄克出面解釋，外界呼籲狄克辭職的輿論也不斷發酵。

對此，狄克的代理人包爾（Helen Ball）表示，警方早已回絕守夜活動的申請，當時有數百人緊密地聚集在一起，暴露在傳播武漢肺炎的風險之中，警方必須為了人民安全而出動。在警方執法時，卻有部分民眾開始對警察叫囂、推擠，甚至丟擲物品。倫敦都會區警察廳證實，13日晚上有4人因違反公共秩序與武漢肺炎疫情禁令被捕。

倫敦都會區警察廳派出大批警力，團團圍住放滿鮮花的高台，意圖驅離群聚於克利普罕公園的民眾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法