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    不滿等太久與外送員爆衝突 美妝網紅破相見血

    印度網紅錢德拉使用外送平台服務，因訂單延遲與外送員爆發激烈衝突。（圖取自hiteshachandranee IG）

    印度網紅錢德拉使用外送平台服務，因訂單延遲與外送員爆發激烈衝突。（圖取自hiteshachandranee IG）

    2021/03/14 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕印度美妝網紅錢德拉（Hitesha Chandranee）日前使用外送服務，卻因訂單延遲送達與外送員發生激烈衝突，事後錢德拉在社群放上口鼻流血的影片，哭喊該外送平台讓顧客陷入危險之中。

    綜合外媒報導，錢德拉在外送平台Zomato預定食物外送，由於訂單延遲送達，她多次向平台客服反映，在外送員卡瑪拉吉（Kamaraj）抵達後，錢德拉向他詢問客服是否通知他要取消訂單，這時卡瑪拉吉用很差的口氣回應，「我不知道，請不要浪費我的時間，給我錢、讓我離開。」

    錢德拉認為對方的口氣及肢體動作十分不友善，她隨即要將大門關上，但卡瑪拉吉卻用力推門，並要將食物帶走。錢德拉對著卡瑪拉吉大喊，「你不可以這麼做！」兩方發生激烈拉扯。

    錢德拉稱，在她出言制止卡瑪拉吉時，對方竟動手打人，並快速跑向電梯，錢德拉衝向前制止他，沒想到對方又再度揮拳，最後推倒錢德拉，並從樓梯間逃跑。

    事後卡瑪拉吉被警方逮捕，但他矢口否認有毆打錢德拉，並指稱「錢德拉惡言相向外，還要拿鞋子扔我，我為了要阻止錢德拉動手，才打了她的手，而她手上的戒指也刮傷她的臉。」卡瑪拉吉不停強調沒有毆打錢德拉，他當下也非常地害怕。

    錢德拉對此反擊，也向媒體展示當時的戒指，「戒指太鈍無法造成傷口，我從來沒拿鞋子丟他。」

    警方表示，事發過程並沒有監視器拍下，所以還在評估雙方證詞，卡瑪拉吉審訊後已被保釋。

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