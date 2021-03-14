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    緬甸抗議再釀5死 目擊者稱部隊行徑如身在戰區

    緬甸國內媒體表示，緬甸安全部隊今天在商業之都仰光朝反政變抗議者開槍，民眾趕緊將傷者送醫。（歐新社）

    緬甸國內媒體表示，緬甸安全部隊今天在商業之都仰光朝反政變抗議者開槍，民眾趕緊將傷者送醫。（歐新社）

    2021/03/14 19:34

    〔中央社〕目擊者與緬甸國內媒體表示，緬甸安全部隊今天在商業之都仰光朝反政變抗議者開槍，至少3人死亡，另有2人在緬甸其他地區被殺。目擊者形容安全部隊的行徑彷彿身在戰區。

    現場拍攝的影像顯示，抗議者手持自製盾牌、頭戴安全帽，與安全部隊在仰光市（Yangon）的萊達雅區（Hlaing Tharyar）對峙，縷縷黑煙飄上天空。一篇報導指出，萊達雅區有兩座工廠遭人縱火。

    伊洛瓦底江媒體集團（The Irrawaddy）表示有3人死亡。

    仰光以外的地區今天至少還有2人被殺。目擊者和國內媒體指出，一名青年今天在仰光附近的勃固鎮（Bago）被擊斃。另據媒體「克欽浪潮」（Kachin Wave）報導，克欽邦（Kachin）帕坎鎮（Hpakant）也有一名抗議者死亡。

    根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），截至昨天，已有超過80人死於反對軍方上月奪權的大規模抗議，逾2100人被捕。

    與緬甸軍政府打對台的平行文人政府臨時領袖曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）昨天表示，將試圖給予民眾合法自衛的權利。

    曼溫凱丹與前執政黨全國民主聯盟（NLD）大部分資深幹部一起逃亡，他透過臉書（Facebook）向大眾發表演說表示：「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來。」

    曼溫凱丹還說，文人政府會「嘗試制定必要的法律，好讓人民有權自衛」，對抗軍方鎮壓。

    緬甸中部的摩尼瓦鎮（Monywa）已宣布自行成立地方政府和警隊。

    在仰光，數以百計的民眾用鐵絲網和沙包築起路障來阻擋安全部隊，在城內不同區域示威。其中一區的民眾為阻擋中午的艷陽，拉起棚布在下方靜坐，一邊高喊「我們需要正義」的口號。

    目擊者和緬甸國內媒體表示，昨天至少有13人喪命，是2月1日政變後最血腥的日子之一。

    人在瓦城（Mandalay）的維權人士苗都（Myat Thu ）說，安全部隊「面對無武裝人民的行徑，彷彿他們身在戰區」。

    軍政府發言人沒回應路透社的電話。軍政府掌控的緬甸廣播電視台（MRTV）昨天在晚間新聞中形容抗議者是「罪犯」，但未進一步說明。

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