醜出新高度！ 中國「啃地石獅」遭官媒批判 連夜消失

中國城都市的「啃地石獅」奇葩街景，引發熱議。（翻攝微博）

2021/03/14 19:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國成都市武侯區街道去年10月間出現一頭造型怪異的石獅，後腿彎曲呈蹲狀，前半截身子大部分陷入地面，而且旁邊沒有任何標牌解釋。「石獅啃地」奇景曝光後引發中國網友熱議，相關哏圖、表情包隨即出籠，《新華社》質疑這是「懶政無人管」。在官媒出聲關切後，這頭仆街石獅連夜消失，不知去向。

3月12日，新華每日電訊微信公眾號刊發題為《成都街頭「啃地石獅」擋道，是奇葩景觀還是因懶政無人管?》的評論。文中指出，同一條街上，還有休息的牛、摔跤的小孩、賣糖葫蘆的老人等常規雕塑，唯獨這頭啃地石獅造型讓人困惑。而且，「啃地石獅」後方是一條本就不平坦的盲道，因為這尊石獅擋路，突然還拐了個彎。

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新華社記者致電當地街道辦事處。兩小時內，同一名工作人員給出三種不同回應，起初稱該尊石獅子原本是立著的，後因道路整治過程中被施工方誤埋；其後該工作人員改口稱，經與設計單位溝通，石獅子原本就是半截入土的造型，設計方希望營造出土文物的感覺。

隨後，該工作人員致電記者並再次改口，稱設計石獅子的本意是仿真出土文物，最先就是趴著的造型，但在去年道路黑化（鋪瀝青）過程中，施工時不小心造成石獅子被埋了十幾公分。

報導指出，工作人員在兩個小時之內數度改口，反映出基層工作的隨意。如果工作人員的第三種說法屬實，則暴露出兩大問題。一是懶政作風。如果是道路施工造成石獅下陷，近半年時間無人問津，暴露出了一種得過且過、敷衍了事的作風。二是景觀打造隨意。

近年來，中國各地奇葩景觀、「辣眼（傷眼）建築」層出不窮，從「福祿壽大樓」、「酒瓶大樓」到「飛天之吻」，屢屢引來人們吐槽。

中國網友發揮創意，馬上推出相關表情包。（翻攝微博）

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