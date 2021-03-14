熊本市發生規模4.4極淺層地震 多地感受明顯搖晃

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日本熊本縣熊本市今早發生規模4.4地震。（圖擷取自日本氣象廳）
〔即時新聞／綜合報導〕日本熊本縣於當地時間今早9點22分發生芮氏規模4.4的極淺層地震，各地測得最大震度為「震度4」。
根據日本氣象廳地震觀測資料顯示，這起芮氏規模4.4的地震震央位於熊本市南區，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。各地測得最大震度為「震度4」，包括宇土市、熊本市南區、宇城市、美里町等地；熊本縣八代市、高森町、西原村、益城町、宮崎縣椎葉村、美郷町則是測得「震度3」。
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