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    「距離黎明已不遠」 緬甸文人政府領導人誓言革命推翻軍政府

    前國會議長、由CRPH任命為代理副總統的曼溫凱丹要以革命推翻緬甸軍政府。（歐新社）

    前國會議長、由CRPH任命為代理副總統的曼溫凱丹要以革命推翻緬甸軍政府。（歐新社）

    2021/03/14 09:33

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自2月1日發動政變起至今已有1個多月，領導人翁山蘇姬仍被軟禁，緬甸前國會議長曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）在臉書表示：「現在是這個國家最黑暗的時刻，但同時也距離黎明已不遠。」曼溫凱丹也誓言要以革命推翻緬甸軍政府。

    根據《路透》報導，曼溫凱丹日前獲得代表遭罷黜緬甸國會議員的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH）任命為代理副總統，CRPH作為與緬甸軍政府平行的文人政府，近期也正在努力爭取國際承認其為緬甸的合法政府。

    曼溫凱丹目前正和執政黨「全國民主聯盟」的同僚們一同躲避軍政府追捕，不過他週六在臉書公開對緬甸人民發聲，並表示CRPH將建立一個聯邦民主政體。曼溫凱丹表示，成立聯邦制民主是因專制壓迫受苦數十年的所有族裔所真正渴望的，「這場革命是匯集我們所有努力的一個機會」。曼溫凱丹指出，CRPH將會立法，讓人民有權捍衛自身權利，而公共行政方面則由「臨時人民行政小組」進行。

    針對曼溫凱丹的宣言，軍政府並未對此事發表意見，不過CRPH先前以被軍政府認定為非法組織，並指出任何人參與CRPH的活動都有可能觸犯叛國罪，最重將處以死刑。

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