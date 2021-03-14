二氧化碳將從地球消失！NASA：這種氣體未來也沒了
〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）與日本東邦大學、美國喬治亞理工學院學者在《自然地球科學》雜誌（Nature Geoscience）發布的研究指出，地球大氣中除了二氧化碳以外，還有1種氣體未來將會消失殆盡。
綜合外媒報導，地球形成46億年，目前的大氣由78％的氮氣、21％的氧氣、0.9％的氬氣和0.1％的其他氣體組成，這當中包括二氧化碳、甲烷、水蒸氣和氖氣，而地球的大氣層並不總是含有如此高比例的氧氣含量，地球前20億年的大氣中不存在氧氣，是在藍綠菌（又稱藍綠藻）生成後，開始透過光合作用釋放出氧氣，而又過了24億年，氧氣才在大氣中大量累積。
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參加研究的東京學者尾崎和海（Ozaki Kazumi）指出，透過實驗模型模擬太陽生命週期的推進，這顆恆星將開始變得愈來愈熱，地球接收到太陽散發的熱量，整個大氣層將會變暖，大氣中佔比不高的二氧化碳將開始分解，最終分解殆盡，而地球上的植物生存都需要二氧化碳，因此也將逐漸死亡，將直接影響到大氣中氧氣的比例，時間一久，氧氣最終也將不復存在。
參與研究的美國學者萊因哈德表示，在地球的氧氣耗盡後，地球將進入無氧狀態，現有的陸生、水生生物都將消失，地球上的生命將以微生物為主，目前地球上有許多處於「隱藏狀態」的厭氧菌，到時候它們將占領全世界，而這樣的過程需要10億年，不會在一朝一夕就達成。
這項研究是美國太空總署（NASA）「系外行星系統科學研究中心」（NExSS）與東邦大學學者尾崎和海、美國喬治亞理工學院學者雷因哈德（Christopher T. Reinhard）等人共同研究，目的在於研究探索和評估系外行星的可居住性，該研究表明宜居星球上的氧氣無法永久存在，因為它的比例是會變動的。