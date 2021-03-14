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    二氧化碳將從地球消失！NASA：這種氣體未來也沒了

    日本東邦大學的學者尾崎和海和美國喬治亞理工學院學者萊因哈德在《自然地球科學》雜誌發布的研究指出，地球大氣中除了二氧化碳以外，還有1種氣體未來將會消失殆盡。（美聯社檔案照）

    日本東邦大學的學者尾崎和海和美國喬治亞理工學院學者萊因哈德在《自然地球科學》雜誌發布的研究指出，地球大氣中除了二氧化碳以外，還有1種氣體未來將會消失殆盡。（美聯社檔案照）

    2021/03/14 01:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）與日本東邦大學、美國喬治亞理工學院學者在《自然地球科學》雜誌（Nature Geoscience）發布的研究指出，地球大氣中除了二氧化碳以外，還有1種氣體未來將會消失殆盡。

    綜合外媒報導，地球形成46億年，目前的大氣由78％的氮氣、21％的氧氣、0.9％的氬氣和0.1％的其他氣體組成，這當中包括二氧化碳、甲烷、水蒸氣和氖氣，而地球的大氣層並不總是含有如此高比例的氧氣含量，地球前20億年的大氣中不存在氧氣，是在藍綠菌（又稱藍綠藻）生成後，開始透過光合作用釋放出氧氣，而又過了24億年，氧氣才在大氣中大量累積。

    參加研究的東京學者尾崎和海（Ozaki Kazumi）指出，透過實驗模型模擬太陽生命週期的推進，這顆恆星將開始變得愈來愈熱，地球接收到太陽散發的熱量，整個大氣層將會變暖，大氣中佔比不高的二氧化碳將開始分解，最終分解殆盡，而地球上的植物生存都需要二氧化碳，因此也將逐漸死亡，將直接影響到大氣中氧氣的比例，時間一久，氧氣最終也將不復存在。

    參與研究的美國學者萊因哈德表示，在地球的氧氣耗盡後，地球將進入無氧狀態，現有的陸生、水生生物都將消失，地球上的生命將以微生物為主，目前地球上有許多處於「隱藏狀態」的厭氧菌，到時候它們將占領全世界，而這樣的過程需要10億年，不會在一朝一夕就達成。

    這項研究是美國太空總署（NASA）「系外行星系統科學研究中心」（NExSS）與東邦大學學者尾崎和海、美國喬治亞理工學院學者雷因哈德（Christopher T. Reinhard）等人共同研究，目的在於研究探索和評估系外行星的可居住性，該研究表明宜居星球上的氧氣無法永久存在，因為它的比例是會變動的。

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