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    泰國旅遊「幹壞事」被抓包 韓國正妹：我是中國人

    2名韓國女子被質問身分，最後承認是韓國人。（圖取自微博）

    2名韓國女子被質問身分，最後承認是韓國人。（圖取自微博）

    2021/03/13 18:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒今（13日）報導，有韓國正妹在泰國觀光旅遊時，被當地中國人發現她們在「幹壞事」時會謊稱自己是中國人，但卻被抓包聽不懂中文，中國網友看到這段影片全都崩潰了。

    根據中國官媒《中新社》報導，2名韓國正妹前往泰國觀光旅遊，被1名中國公民盯上，發現她們在路上做出有損形象的事情時，會向泰國人自稱是從中國來的，該名中國公民對此錄製影片，在追趕2名韓國女子時用英語詢問「打擾一下，你們是中國人嗎？」其中1人立刻用英語回答「是的，我是中國人。」

    該名中國公民聽到正妹的回答後，立刻用英語說「真的嗎？」接著再用韓語問她們「是韓國人吧！」看見2位正妹還自稱為中國人，該名中國公民立刻用中文說「你好，長得醜啊你！」不料她們竟用中文回答「對不起」，看似聽不懂中文，該名中國公民最後表明國籍並要求2名正妹「別再自稱是中國人」，而正妹也終於承認自己是韓國人。

    許多中國網友看見韓國正妹冒用國籍，對此感到相當崩潰，紛紛留言稱「中國自古失傳已久的嫁禍術」、「壞事為什麼都要說是中國人做的？」，但也有人認為「中國人在外國的形象真的是差評」、「知道為什麼說中國人素質差了吧？只嫁禍中國人」、「被抹黑只能說是活該」。

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