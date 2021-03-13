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    日千葉縣民眾快哭了！知事選舉政見發表 小丑大戰想婚阿伯

    日本千葉知事選舉電視政見發表會，「將千葉縣全體變成夢想與魔法王國」政黨候選人河井裕介，化妝成小丑出席。（圖擷自@ryotashimada推特）

    日本千葉知事選舉電視政見發表會，「將千葉縣全體變成夢想與魔法王國」政黨候選人河井裕介，化妝成小丑出席。（圖擷自@ryotashimada推特）

    2021/03/13 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣民眾欲哭無淚！將在本月21日舉行的知事選舉，本週展開電視政見發表，孰料現場候選人之中竟出現「小丑」與「想婚阿伯」，頓時成為網路熱議話題。

    無黨籍71歲阿伯加藤健一郎，夢想是當選後和東京都知事小池百合子結婚。（圖擷自@ryotashimada推特）

    無黨籍71歲阿伯加藤健一郎，夢想是當選後和東京都知事小池百合子結婚。（圖擷自@ryotashimada推特）

    《東京體育》報導，千葉縣知事選舉這次創下歷來最多的8名候選人，因此迅速受到關注，但9日的政見發表會更引起了熱潮。原來，「將千葉縣全體變成夢想與魔法王國」政黨候選人、40歲男子河井裕介，竟然化妝成小丑出現在電視上。

    兩人在選舉網站的肖像照。（圖擷自千葉縣知事選舉網站）

    兩人在選舉網站的肖像照。（圖擷自千葉縣知事選舉網站）

    河井裕介表示，他承諾當選後會將千葉縣打造成迪士尼樂園般的國度，縣內火車發車的音樂將改成迪士尼音樂，早上為了提升士氣會放《神鬼奇航》主題曲，冬季為了應景就改成《冰雪奇緣》主題曲。

    接著，無黨籍71歲阿伯加藤健一郎上場說明政見，這名醫師出身的阿伯曾在日本紅十字會醫療中心、東京慈惠會醫科大學附屬醫院、下野自治醫科大學附屬病院任職，履歷相當驚人，但他卻比「小丑」河井裕介更加衝擊著觀眾們的內心。

    加藤健一郎先是透露他想要成為「千葉的拜登」，在列舉縣政與日本目前的問題之後，阿伯突然話題一轉，向東京都知事小池百合子表達求婚之意。

    加藤健一郎說，他的夢想就是贏了選舉之後向小池百合子結婚，畢竟小池可能不會看上選舉失敗的男性。加藤健一郎表示，在這樣的場合講私事很抱歉，但希望能獲得大家支持好讓他的夢想成真。

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