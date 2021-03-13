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    中國古代美顏術曝光！ 2700年前周朝化妝品含植物精油

    2020年在山西運城市垣曲縣北白鵝女性貴族墓地發現的周朝化妝品，研究人員最近證實為中國中原地區最早的女性化妝品之一。（圖擷取自微博）

    2020年在山西運城市垣曲縣北白鵝女性貴族墓地發現的周朝化妝品，研究人員最近證實為中國中原地區最早的女性化妝品之一。（圖擷取自微博）

    2021/03/13 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國科學院大學與山西省考古研究院最近研究指出，去年在山西運城市垣曲縣北白鵝女性貴族墓地發現的2700年前周朝化妝品，為中國中原地區最早的女性化妝品之一，其中分析檢測到的植物精油成分，是在中國古代化妝品中首次發現。

    綜合中媒報導，2020年4月至12月，山西省考古研究院對垣曲北白鵝墓地進行挖掘，發現9座東西兩周之際的高等級墓葬，出土文物標本500多件，初步認定該處墓地為召氏家族太保匽中（燕仲）1支在東周王都周圍的公共墓地。3座女性貴族墓中發現7件小型銅盒，其中1件銅盒內滿載混合紅色物質的殘留物，盒內還發現1件柄飾連珠紋的長柄圓舌銅勺。

    研究團隊分析結果顯示，銅盒殘留物中發現大量動物脂肪、植物精油及硃砂等，可能是以硃砂為顏料的美容化妝品。而在另一墓地發現的銅盒內殘留物，發現含有方解石、文石，應為美白類美容化妝品。

    報導提到，研究證實垣曲北白鵝墓地出土微型銅盒應為高等級女性貴族盛放、儲存化妝品的容器，銅盒殘留物則為周朝女性貴族用美容化妝品。研究人員說，這次發現以油脂、植物精油、朱砂以及方解石、文石為主要成分的化妝品，是中國先秦時期首次發現，對研究中國古代化妝品的生產和發展極具價值。

    1件銅盒內滿載混合紅色物質的殘留物，盒內還發現1件柄飾連珠紋的長柄圓舌銅勺。（圖擷取自微博）

    1件銅盒內滿載混合紅色物質的殘留物，盒內還發現1件柄飾連珠紋的長柄圓舌銅勺。（圖擷取自微博）

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