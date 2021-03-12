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    嫌犯老爸是警察！少女遭3男性侵 父報警隔天竟被撞死

    印度女性常成為暴力及性侵受害者，日前一名13歲少女被3名陌生男子拖進田間輪姦。非當事照。（歐新社）

    印度女性常成為暴力及性侵受害者，日前一名13歲少女被3名陌生男子拖進田間輪姦。非當事照。（歐新社）

    2021/03/12 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕印度坎普爾市（Kanpur）日前一名13歲少女下田時，遭3名陌生男子拖進田間輪姦，受害者父親隔天到警局報案，赫然發現其中一名嫌犯的爸爸竟是警察，他們除了威脅受害者家屬撤告，還出手毆打。報警後隔天，少女父親突被卡車撞飛身亡，家屬痛批全是警方的陰謀。

    綜合外媒報導，13歲少女8日晚間慘被3名男子拖進田間強暴，還威脅她若對外透露會有可怕的後果。事後少女跑回家向父親哭訴，隔天隨即上警局報案，經調查後確定3名男子的身分，其中1人迪帕克（Deepak Yadav）的爸爸是警察。

    受害者家屬說，報案後不久，他們還遭對方恐嚇並要求撤告，更對他們拳打腳踢，而且警方一開始還不願受理，之後也是消極態度，還讓他們在短時間內帶著可憐的女兒接受5次體檢，十分不合理。

    然而最後1次體檢時，少女父親帶著她連夜到離家70公里遠的醫療中心，等待過程中，他走到外頭想喝個茶，卻被一輛卡車高速迎頭撞上，送醫後宣告不治。

    少女父親不幸離世後，當地民眾上街抗議，政府則回應，會賠償受害者家屬50萬盧比（新台幣約20萬）及部分土地，也逮捕了肇事司機，還承諾會加速偵辦性侵案。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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