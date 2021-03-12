武漢肺炎》爆血栓疑雲 WHO挺AZ疫苗：沒必要停打

WHO今天說，沒有證據表明AZ疫苗會導致血栓，各國應繼續施打。（本報合成）

2021/03/12 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家近日傳出有民眾施打牛津/AZ疫苗（簡稱AZ疫苗）後出現血栓症狀，暫停使用。對此，世界衛生組織（WHO）今（12）日向各國喊話說，目前「沒有理由」停用AZ疫苗。

《法新社》報導，在泰國跟進歐洲部分國家的腳步，宣布停用AZ疫苗後，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）向媒體說，「是的，我們應該繼續使用AZ疫苗。眼下沒有建議停止使用的指示。」

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挪威、丹麥、冰島、義大利、羅馬尼亞等國家昨天根據血栓症狀的報告，宣布延緩或限制AZ疫苗接種。

但這些國家的衛生部門都在聲明中澄清，沒有發現AZ疫苗與血栓之間存在關連的證據，他們的作法只是出於謹慎心態。

相對的，澳洲、墨西哥、菲律賓以及加拿大都說會繼續推動AZ疫苗的接種。加拿大也說，沒有證據表明AZ疫苗會引起不良反應。

AZ疫苗的製造商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）以及歐盟藥品管理局（EMA）也都堅稱AZ疫苗十分安全。

EMA表示，根據已知資訊，AZ疫苗造成血栓症狀的風險「不會比一般人（因其他因素導致血栓）還高」，持續接種疫苗「利大於弊」，因此建議歐洲國家繼續施打AZ疫苗。

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