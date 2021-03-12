為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》爆血栓疑雲 WHO挺AZ疫苗：沒必要停打

    WHO今天說，沒有證據表明AZ疫苗會導致血栓，各國應繼續施打。（本報合成）

    WHO今天說，沒有證據表明AZ疫苗會導致血栓，各國應繼續施打。（本報合成）

    2021/03/12 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家近日傳出有民眾施打牛津/AZ疫苗（簡稱AZ疫苗）後出現血栓症狀，暫停使用。對此，世界衛生組織（WHO）今（12）日向各國喊話說，目前「沒有理由」停用AZ疫苗。

    《法新社》報導，在泰國跟進歐洲部分國家的腳步，宣布停用AZ疫苗後，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）向媒體說，「是的，我們應該繼續使用AZ疫苗。眼下沒有建議停止使用的指示。」

    挪威、丹麥、冰島、義大利、羅馬尼亞等國家昨天根據血栓症狀的報告，宣布延緩或限制AZ疫苗接種。

    但這些國家的衛生部門都在聲明中澄清，沒有發現AZ疫苗與血栓之間存在關連的證據，他們的作法只是出於謹慎心態。

    相對的，澳洲、墨西哥、菲律賓以及加拿大都說會繼續推動AZ疫苗的接種。加拿大也說，沒有證據表明AZ疫苗會引起不良反應。

    AZ疫苗的製造商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）以及歐盟藥品管理局（EMA）也都堅稱AZ疫苗十分安全。

    EMA表示，根據已知資訊，AZ疫苗造成血栓症狀的風險「不會比一般人（因其他因素導致血栓）還高」，持續接種疫苗「利大於弊」，因此建議歐洲國家繼續施打AZ疫苗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東奧核准選手施打中國疫苗 陳時中：需要中國參加奧運
    2021/03/12 17:35

    東奧核准選手施打中國疫苗 陳時中：需要中國參加奧運
    AZ疫苗若遭醫護拒絕 蘇貞昌、陳時中將帶頭接種
    2021/03/12 16:51

    AZ疫苗若遭醫護拒絕 蘇貞昌、陳時中將帶頭接種

    軟硬體大進擊 AI智慧住宅大雅超前部署
    羅一鈞：歐洲多起血栓事件 恐跟歐美人種「教科書級」差異有關
    2021/03/12 15:10

    羅一鈞：歐洲多起血栓事件 恐跟歐美人種「教科書級」差異有關
    一口氣多6例武肺境外！法國男1月來台 本週欲返國採檢確診
    2021/03/12 14:13

    一口氣多6例武肺境外！法國男1月來台 本週欲返國採檢確診
    官員先打疫苗增加民眾意願？陳時中：用在刀口較重要但不排除
    2021/03/12 10:00

    官員先打疫苗增加民眾意願？陳時中：用在刀口較重要但不排除
    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡
    2021/03/11 19:19

    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡
    國際今日熱門
    冤呀！女子溜去吃麥當勞雞塊 被吃素男友懷疑出軌慘遭分手
    2021/03/11 22:54

    冤呀！女子溜去吃麥當勞雞塊 被吃素男友懷疑出軌慘遭分手

    華春瑩發文慰問311卻暗酸日本？ 中國網民嗨翻
    2021/03/12 00:51

    華春瑩發文慰問311卻暗酸日本？ 中國網民嗨翻

    中國兩會》中共「閹割」香港民主 英外相譴責：害人害己
    2021/03/11 22:45

    中國兩會》中共「閹割」香港民主 英外相譴責：害人害己

    史上第二人！女愛滋病患自然痊癒 男友、嬰兒也陰性
    2021/03/11 21:44

    史上第二人！女愛滋病患自然痊癒 男友、嬰兒也陰性

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播