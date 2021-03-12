男人晚上6點後不准出門！女議員推「男性宵禁」保護女性

英國議員瓊斯（Jenny Jones）提出「男性宵禁」，禁止男性晚間6點後出門。（圖片擷取自youtube）

2021/03/12 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子日前晚上出門後人間蒸發，疑已慘遭殺害。有女性國會議員建議，應實施「男性宵禁」，禁止男人晚上6點過後還出現在街上，以維護女性安全。

綜合外媒報導，約克郡33歲女子莎拉（Sarah Everard）3日晚間在倫敦離開朋友家後，就此失去了音訊，目前找到一具疑似是莎拉的遺體，而一名警察及妻子被認為是此案的重大嫌疑人，遭到逮捕。

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對此，英國綠黨左翼上議院議員、男爵夫人瓊斯（Jenny Jones）10日在議會上說，她打算提案修法實施「男性宵禁」，禁止男人超過晚間6點還在外。她說，「我認為這將使婦女更加安全，並減少各種歧視」。

不過，瓊斯本人後來也公開解釋，之所以會提出這種看法，是為了反擊警方「建議女性晚上不要單獨外出」的說法，具有諷刺意味。並且，自從她提出此看法後，她的twitter就湧入了許多具有仇女言論的郵件和推文，讓她更不能忽視性別問題。

The Green peer @GreenJennyJones is a serious and impressive person and she doesn't make jokes. I completely understand where she is coming from here. pic.twitter.com/bqTC7gxXuW — Jeremy Vine （@theJeremyVine） March 11, 2021

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