男人晚上6點後不准出門！女議員推「男性宵禁」保護女性

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名女子日前晚上出門後人間蒸發,疑已慘遭殺害。有女性國會議員建議,應實施「男性宵禁」,禁止男人晚上6點過後還出現在街上,以維護女性安全。

綜合外媒報導,約克郡33歲女子莎拉(Sarah Everard)3日晚間在倫敦離開朋友家後,就此失去了音訊,目前找到一具疑似是莎拉的遺體,而一名警察及妻子被認為是此案的重大嫌疑人,遭到逮捕。

對此,英國綠黨左翼上議院議員、男爵夫人瓊斯(Jenny Jones)10日在議會上說,她打算提案修法實施「男性宵禁」,禁止男人超過晚間6點還在外。她說,「我認為這將使婦女更加安全,並減少各種歧視」。

不過,瓊斯本人後來也公開解釋,之所以會提出這種看法,是為了反擊警方「建議女性晚上不要單獨外出」的說法,具有諷刺意味。並且,自從她提出此看法後,她的twitter就湧入了許多具有仇女言論的郵件和推文,讓她更不能忽視性別問題。

The Green peer @GreenJennyJones is a serious and impressive person and she doesn't make jokes. I completely understand where she is coming from here. pic.twitter.com/bqTC7gxXuW