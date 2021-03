軍情動態》美軍接收首架F-15EX戰機 可攜高超音速武器

2021/03/12 14:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部11日發佈聲明表示,波音公司10日已向美國空軍交付首架F-15EX戰機,近期空軍將進行新戰機測試,而波音公司亦公佈了當天F-15EX戰機從波音聖路易(St. Louis)廠飛往埃格林空軍基地(Eglin Air Force Base)畫面,預計下個月美國空軍將會收到第一批次第2架F-15EX戰機。

據《防務新聞》報導,美國空軍F-15EX計畫主管、上校多雷(Sean Dorey)表示,「這是空軍的大事,透過F-15EX戰機的投射能力、數位化骨幹以及開放式架構,F-15EX是未來我們機隊的關鍵戰力,填補第五代戰機空缺,除此之外,F-15EX戰機能攜帶高超音速武器,讓它在未來的能力相當衝突(near-peer conflicts)中能有一定優勢」。

請繼續往下閱讀...

《防務新聞》指出,美國空軍於去年7月授予波音F-15EX戰機採購合約,第一批次共下單8架,而今年2月波音進行F-15EX戰機試飛,當時即推估本季會先向空軍交付2架,未來規劃將引入總共144架F-15EX戰機,不過根據合約選項,最多可擴增至200架F-15EX戰機,依目前期程,第二批次將在2024財年交付,第三批次則是2025財年。

據了解,F-15EX戰機是系列中最為先進的版本,擁有新款電戰預警生存系統EPAWSS(Eagle Passive/Active Warning and Survivability System),有效改進任務效率及生存能力,不過,報導提及,若與第五代匿蹤戰機F-35相比,F-15EX戰機被外界批評是一款退步的戰機,因此美軍在這次交付上有特別提及,F-15EX戰機將會是填補第五代戰機空缺的關鍵戰力。

???? Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX