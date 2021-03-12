軍情動態》美軍接收首架F-15EX戰機 可攜高超音速武器

美國國防部11日透過聲明表示，波音公司10日已向美國空軍交付首架F-15EX戰機，預計下個月交付第一批次第2架，圖為美空軍首架F15-EX戰機。（擷取自美國埃格林空軍基地推特）

2021/03/12 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部11日發佈聲明表示，波音公司10日已向美國空軍交付首架F-15EX戰機，近期空軍將進行新戰機測試，而波音公司亦公佈了當天F-15EX戰機從波音聖路易（St. Louis）廠飛往埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）畫面，預計下個月美國空軍將會收到第一批次第2架F-15EX戰機。

據《防務新聞》報導，美國空軍F-15EX計畫主管、上校多雷（Sean Dorey）表示，「這是空軍的大事，透過F-15EX戰機的投射能力、數位化骨幹以及開放式架構，F-15EX是未來我們機隊的關鍵戰力，填補第五代戰機空缺，除此之外，F-15EX戰機能攜帶高超音速武器，讓它在未來的能力相當衝突（near-peer conflicts）中能有一定優勢」。

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《防務新聞》指出，美國空軍於去年7月授予波音F-15EX戰機採購合約，第一批次共下單8架，而今年2月波音進行F-15EX戰機試飛，當時即推估本季會先向空軍交付2架，未來規劃將引入總共144架F-15EX戰機，不過根據合約選項，最多可擴增至200架F-15EX戰機，依目前期程，第二批次將在2024財年交付，第三批次則是2025財年。

據了解，F-15EX戰機是系列中最為先進的版本，擁有新款電戰預警生存系統EPAWSS（Eagle Passive/Active Warning and Survivability System），有效改進任務效率及生存能力，不過，報導提及，若與第五代匿蹤戰機F-35相比，F-15EX戰機被外界批評是一款退步的戰機，因此美軍在這次交付上有特別提及，F-15EX戰機將會是填補第五代戰機空缺的關鍵戰力。

???? Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX — Boeing Defense （@BoeingDefense） March 11, 2021

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