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    軍情動態》美軍最強神盾艦交付海軍 配基線9型戰鬥系統強化飛彈防禦

    美國海軍近日宣佈，由通用動力「巴斯鋼鐵」造船廠打造的「丹尼爾‧井上號」神盾驅逐艦已於8日正式交付美國海軍，圖為「丹尼爾‧井上號」驅逐艦。（擷取自美軍海上司令部官網）

    美國海軍近日宣佈，由通用動力「巴斯鋼鐵」造船廠打造的「丹尼爾‧井上號」神盾驅逐艦已於8日正式交付美國海軍，圖為「丹尼爾‧井上號」驅逐艦。（擷取自美軍海上司令部官網）

    2021/03/12 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日宣布，由通用動力「巴斯鋼鐵」（BIW）造船廠打造的「丹尼爾‧井上號」（Daniel Inouye，DDG 118）神盾驅逐艦已於8日正式交付美國海軍。根據美軍海上系統司令部（NAVSEA）聲明，「丹尼爾‧井上號」將為海軍帶來更強大的戰鬥力，配備神盾基線9型（Baseline 9）戰鬥系統，將具備更佳的飛彈防禦力，增加反應時間。

    美軍海上系統司令部8日發布「聲明」表示，「丹尼爾‧井上號」神盾驅逐艦上月3日從通用動力「巴斯鋼鐵」造船廠出海測試，於本月8日正式交付海軍，交付前已通過一系列海試與靜態測試，「丹尼爾‧井上號」驅逐艦為伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class）Flight 2A批次，屬於技術增進型（Technology Insertion），配備神盾基線9型戰鬥系統，

    而神盾系統每次演進稱為一個基線（Baseline），致使最新交付的「丹尼爾‧井上號」驅逐艦具備更佳整合防空與彈道飛彈防禦（IAMD），演算力量大增，雷達升級後也讓偵察範圍擴增，增加對於現代空戰投射或是彈道飛彈防禦威脅的反應時間。

    在美軍新聞稿中，美國海軍上校、軍艦計畫執行官米勒（Seth Miller）指出，「這款能力強大的平台將讓美國海軍獲得需要的戰鬥力與相關能力，將會持續彰顯『丹尼爾‧井上號』這個名字，貫徹孤注一擲的決心」。

    之所以米勒會這麼說，是因為這艘驅逐艦是以夏威夷州日裔參議員丹尼爾‧井上為名，他從1963年起擔任夏威夷州參議員，並於2012年去世，於二戰期間自願加入美國義大利陸軍第442步兵團，表現英勇，在2000年6月21日獲榮譽勳章。

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