獲贈福袋 福島學童：感謝台灣仍為我們加油

2021/03/12 00:39

〔中央社〕311東日本大地震今天屆滿10週年，翻譯家池田茜藍這兩天在福島縣的小鎮代表台灣美術館等贈文具等給福島學童，今天一群學童說，「謝謝台灣在311滿10年之際仍為我們加油」。

台日混血的池田今天在福島縣三島町立三島中學校，將來自台灣裝有文具、糕餅等的福袋贈送給這所國中的學童。學童們拉起布條，上面寫著：「謝謝台灣在311滿10年之際，仍為我們加油。」

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池田表示，這群福島學童在3月11日這一天收到來自台灣的禮物及不變的祝福，意義深遠。

池田與一群台灣藝文界友人集結了台灣的美術館、博物館、文化及工藝中心、大學等共20個團體的文具、原子筆等，駐日代表處文化中心也捐贈精美筆記簿，一併裝在富有台灣特色的袋子內，贈送給福島縣會津偏鄉國中生約300人。

平時住在東京的池田昨天去了福島縣西會津町立西會津中學校，受到校長五十嵐正彥與學童的熱烈歡迎，當地兩家報社還派記者前來採訪。

贈禮儀式上，代表致詞的學生表示，311大地震發生時，學生們年紀才3至5歲，對震災、核災的記憶不是很清楚，透過學校教育才知311大地震當天發生了什麼事。學童還說，聽大人們說，311震災後，台灣幫助日本很多，不過生活中比較沒機會接觸台灣人，這是第一次。

池田是透過她的好友、福島縣西會津國際藝術村總監矢部佳宏的介紹認識西會津中學校校長五十嵐，她聽說這所國中相當重視美術、藝術教育，五十嵐本月底將屆齡退休，聽到台灣要贈送文具等，感動得熱淚盈眶，主動說要舉辦贈禮儀式。

池田對中央社記者表示，原本台灣傳統戲曲中心、木偶劇團等有些周邊產品要配合東京奧運舉辦戲劇節活動，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響取消，她心想這些藝文周邊產品或許可贈送給311災區學童，結果獲得台灣的美術館、博物館等支持。

在推動贈禮的過程中，她感受到台灣人做事的效率高，只要找到關鍵的人物就可很迅速達到目標，就如同台灣防疫一樣，辦事效率高，這是日本所沒有的。

五十嵐告訴池田，現在這個時代應該是日本人要向台灣學習。台灣這次防疫有成，也讓五十嵐印象深刻，加上這次台灣捐福袋給福島學童的作法，讓五十嵐及西會津藝術村的主管說，想成立一個基金會，將來可讓福島會津的學童留學台灣。

池田說：「贈福袋就是播種，不是把不要的東西捐給別人，而是將台灣各場館精心製作的物品贈送給福島學童。捐的是未來希望。」因為，學童收到禮品，可能會上網查台灣這些美術館在哪、有什麼活動，去認識台灣的藝文活動。

促成這次贈福袋的關鍵人物是西川滿（1908-1999），福島會津若松市首任市長的孫子。西川滿在二次大戰前、3歲的時候與家人一起移居台灣，是台灣日治時期重要的在台日本作家，也是「台灣日日新報」藝文版主編，後人多以文學家、詩人、圖書裝幀家或藏書票推廣者等，作為他一生創作豐富而多元的註腳。

池田表示，2018年國立台灣文學館與福島縣立博物館、齋藤清美術館共同舉辦「華麗島 台灣－西川滿系列展」，可能展期短，會津的學童沒能前往觀賞，不知西川滿這號人物。因此她此行贈福袋的同時，也是要將「西川滿」這3個字送給福島會津的學童，讓他們了解故鄉有這麼傑出的先人。

福島學童問：「為何台灣人在福島核災時第一時間那麼熱情地捐款幫助日本？」池田心想，與其跟學童講台灣的日治時代大歷史背景，不如用以學童同鄉先人的例子做說明，讓學童知道，台日之間的友誼是有歷史淵源的。戰前，西川滿對台灣文壇、藝壇貢獻良多。

她說：「西川滿一直被台灣人記得，但會津人卻不認識他。此行除了贈福袋，也希望『讓西川滿回家』，藉此讓福島學童重拾他們的自信。」（編輯：劉學源）

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