影片曝光！ 西裝男猥褻女童 女住戶伸手一指秒留鐵證

男子在樓梯間猥褻女童，隔壁女住戶聽到有異狀趕來制止，男子矢口否認，女住戶便伸手指向監視器，男子跟著望向鏡頭，讓他容貌被清楚拍下。（圖擷取自推特）

2021/03/12 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕人面獸心！埃及開羅身穿西裝一身好打扮的男子高達（Mohamed Gawdat）在樓梯間猥褻女童，將她壓制在牆上不斷撫摸下體，幸好隔壁女住戶聽到有異狀前來制止；高達否認惡行不斷辯解，女住戶便伸手指向監視器，高達也望向鏡頭讓他的面貌被清楚拍下，雖然他眼見東窗事發立刻逃跑，但沒多久就被逮捕。

綜合外媒報導，這起猥褻事件發生在開羅馬底區（Maadi）黃金地段的某棟建築內，影片中的37歲的西裝男高達引誘在附近街道兜售衛生紙的7歲女童，把她帶到樓梯間，趁著四下無人將她拉至角落猥褻，伸手不斷撫摸女童臀部與下體。

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此時一旁女住戶聽到奇怪聲響出來查看，高達嚇得立刻放開女童，女童馬上逃離現場，高達則心虛地不斷辯解，但女住戶完全不相信，一邊責罵高達一邊指向走廊的監視器，心慌意亂的高達也隨之望向鏡頭，五官被清楚拍攝下來，他才驚覺模樣曝光，立刻逃跑，但早已留下鐵證，不久後就被逮捕。

監視器影片在網路曝光後，讓埃及社會憤怒又傻眼，「馬底猥褻男」和「兒童騷擾者」也一度登上熱門標籤；不少網友也大讚這名女住戶勇敢又正義，及時解救女童，連埃及全國婦女委員會主席莫爾西（Maya Morsi）都特別發文表揚。

對此，埃及內政部在當地時間9日發聲明證實，「維安單位已經逮捕嫌犯，並且正在偵訊中」，也已經傳喚目擊者前來作證。

الحلوف ده بيتحرش ببنت عندها 6 سنين ولولا ستر ربنا والجيران شافوه في الكاميرات كان ممكن يغتصبها كمان أنشروا الفيديو لانه لازم يتجاب ويتحاكم لازم الناس تاخد بالها وتفهموا عيالكم كويس

#متحرش_الاطفال pic.twitter.com/KCiKHkpuOa — ﮼محمد ﮼سراج ⚖️ （@Mohamed_Srag1） March 9, 2021

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