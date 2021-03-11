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    可穿 可摺疊 可水洗！復旦大學團隊研發「布螢幕」

    中國上海復旦大學高分子科學系教授彭慧勝領軍的研究團隊，研發了1款可穿戴、可摺疊、可水洗的「布螢幕」。（法新社）

    中國上海復旦大學高分子科學系教授彭慧勝領軍的研究團隊，研發了1款可穿戴、可摺疊、可水洗的「布螢幕」。（法新社）

    2021/03/11 21:42

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕顯示器技術日新月異，科學家不侷限於追求小或可彎曲的螢幕，中國上海復旦大學高分子科學系教授彭慧勝領軍的研究團隊，甚至研發了1款可穿戴、可摺疊、可水洗的「布螢幕」，能顯示訊息與圖像，並搭配鍵盤使用。

    鍍銀紗線、凝膠纖維交織而成

    根據法新社報導，彭慧勝團隊的研究成果10日刊登於科學期刊「自然」（Nature），「布螢幕」發光的原理是在紡織品纖維的交會處增加微小的光點。團隊在布的垂直向織入可發光的鍍銀紗線，在水平方向織入可導電的凝膠纖維，並將這兩種特殊的線與棉花等其他纖維織在一起，成為1塊6公尺長、25公分寬的布。電流通過後，鍍銀紗線與導電線接觸的點就會發光。

    研究團隊指出，「布螢幕」可以使用電池或太陽能供電，具有電子產品功能的同時，也保有傳統布料柔軟與透氣的特性，還可承受洗衣機的反覆洗滌，即便將「布螢幕」放在空氣中1個月，重複浸濕、乾燥100次，與摺疊1萬次後，亮度都不會減弱。

    彭慧勝表示，團隊現在仍在改造這塊「布螢幕」，希望能進一步提升它的亮度、顯示的清晰度，並增加更多能顯示出的顏色。

    彭慧勝指出，「布螢幕」有許多可能的用途，例如能做成袖套，讓駕駛人移動時從手臂上瀏覽GPS地圖。但他也希望，這項發明能幫助人們克服因健康問題或語言障礙產生的溝通困難。

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