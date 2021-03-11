史上第二人！女愛滋病患自然痊癒 男友、嬰兒也陰性

阿根廷出現全球第2名自然痊癒的愛滋病患者。（法新社檔案照）

2021/03/11 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕愛滋病（AIDS）是由人類免疫缺乏病毒（HIV）所引起的疾病會破壞人體原本的免疫系統，使病患的身體抵抗力降低，當免疫系統遭到破壞後，原本不會造成生病的病菌，變得有機會感染人類，嚴重時會導致病患死亡；國際愛滋病專家會議宣布，找到史上第2例自然痊癒的愛滋病患者。

綜合媒報導，美國哈佛大學研究團隊10日在國際艾滋病專家會議指出，阿根廷埃斯佩蘭薩（Esperanza）的1名30多歲婦女的前男友死於愛滋病，她也在2013年被診斷出愛滋病，但現在她體內卻沒有被檢出病毒，布宜諾斯艾利斯醫師勞弗（Natalia Laufer） 也證實，該名女子的現任男友與剛出生的嬰兒也沒檢測出人類免疫缺陷病毒。

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史上首位自然痊癒的愛滋病患者，由《自然》期刊在2020年8月刊出，是1名住在舊金山66歲的婦女威倫伯格（Loreen Willenberg），這名屬於「菁英控制者」的病患染病25年，卻在完全不靠藥物的情況下，自行戰勝了體內的HIV病毒，研判是病毒在轉錄時受到抑制，菁英患者可能達到HIV病毒的清除性治愈（sterilizing cure）。

此次發現史上第2例自然痊癒的愛滋病患者，也從未接受過抗逆轉錄病毒療法，但血液中確實已沒有檢出人類免疫缺陷病毒，科學家認為，這項發現為治療愛滋病帶來新契機，目前該病症已在全球奪走3900萬人的性命，目前世界上還有3800萬名愛滋病患者。

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