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    傳對梅根指控暴怒 威廉王子：我們不是種族歧視家族

    英國威廉王子（左）與弟弟哈利王子（右）2018年檔案照。（路透）

    英國威廉王子（左）與弟弟哈利王子（右）2018年檔案照。（路透）

    2021/03/11 21:12

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利與妻子梅根在美國的訪問中，直指英國王室高層有人種族歧視，掀起外界對王室的質疑。哈利的哥哥、英國王位第二順位繼承人威廉王子11日回應表示，英國王室「並非種族歧視家族」。

    威廉王子11日到倫敦東區一所學校訪視，他說，還沒在那場訪問後跟弟弟哈利說上話，「但是會（找哈利談）」。被問到王室中是不是有種族歧視者？威廉王子說，「我們不是種族歧視家族」。

    這是威廉王子首度回應哈利夫婦訪問內容所掀起的千層浪，也是第一位王室成員直接回應梅根的指控。英國女王伊莉莎白二世9日首度回應哈利夫婦的訪問，針對種族歧視指控，她表示深感關切，王室家族會「私下」處理此事，招來部分輿論不滿。

    英國「太陽報」引述王室消息人士說法，其實梅根的種族歧視指控，令威廉王子和他父親查爾斯王儲不高興，甚至稱威廉為此「暴怒」；威廉和他的父親常談種族主義和心理健康的問題，查爾斯王儲也一直以英國的「多元」為傲，「對他們來說，被指控是種族歧視者非常令人不快，而且是錯誤的」。

    消息人士還說，「威廉也對於凱特被捲入這場完全不必要的紛爭憂心忡忡」。

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