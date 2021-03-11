311大震10週年 日本人在東京連辦3天「感謝台灣」活動

2021/03/11 18:21

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本東北大地震發生今天屆滿10年，由日本前防衛廳長官愛知和男等友台人士發起的感謝台灣活動，今天下午邀請駐日代表謝長廷到場致辭，謝長廷表示，台日之間親如家人，每有災害發生都互相馳援，可以做為世界和平的模範。

這場感謝台灣活動從9日起在東京的大倉飯店連辦3天，大倉也很豪氣免費提供最大的宴會廳「平安之間」做為活動會場。會場展示311重災區岩手縣、宮城縣和福島縣10年的重建現況，現場還邀請我國駐日文化中心、觀光局東京事務及台貿中心東京事務所展出台灣文化、觀光和物產，目前最具話題的台灣鳳梨也沒有缺席，觀光局的鳳梨燈籠也很搶眼。

謝長廷到場致詞，並在日本時間下午2點46分時，和所有與會者一起默哀，向311的罹患者和家屬表達哀悼之意。他在會後受訪時表示，311讓台日友誼有新的考驗和突破，雙方命運共同體的意識相當地提高，其實台日是多災的島國，從他駐日以來，發生了花蓮、台南的震災、高雄氣爆、熊本、北海道地震和九州的大水，雙方都互相馳援，好像不幫助就會有點不安，這種是非常可貴的精神，謝長廷說，這也是世界和平的重要因素，如果像這樣互相幫助就不可能有戰爭了。

謝長廷還說，除了災害互相幫助以外，最近如鳳梨的事件、新型冠狀病毒肺炎的問題，也是善的循環、命運共同體的擴大，自然而然就會想幫忙。

另外，對於免費提供活動場地一事，大倉飯店社長成瀨正治在受訪時表示，因為疫情的關係幾乎所有宴會都取消，這幾天「平安之間」有空檔，剛好發起人之一的台裔畫家池依依依來找他商量，他認為這是表達對台灣感謝的好機會，所以就提供場地，希望也能藉此向台灣民眾展示東北地方民眾努力重建的現狀。

大倉飯店的「平安之間」與台灣也有很深的緣份，往年台灣的國慶酒會都在這裡舉辦，但大倉因重建工事中斷了數年，成瀨表示，新館已在2019年9月落成，希望國慶酒會以後能再度於這裡舉辦。

感謝台灣活動，除了靜態展示之外，還有花道、茶道表演，相撲橫網白鵬以錄影方式致詞，還有聲樂家上台演唱「花正在開」等動人的震災支援歌曲，聲樂家蘆澤安壽在受訪時表示，對日本人而言，對日本人而言，311是很重要的日子，10年看似很漫長，但對一些人來說也是很短，現實就是如此，希望能與大家的思念同在，若能透過音樂、茶道等藝術來陪伴大家，她覺得很榮幸。

對於演唱「花正在開」那首歌時的心情，蘆澤表示，她希望藉由歌聲祈願不論是日本或世界上所有面臨困難的人們，內心的花朵有一天一定會開花。

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