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    軍情動態》避開禁運限制 土耳其阿勒泰戰車引擎由南韓提供

    土耳其BMC公司已與南韓斗山企業及S&T重工業達成協議，將由南韓企業為土耳其「阿勒泰」戰車供應引擎與傳動等組件，圖為阿勒泰戰車。（擷取自土耳其國防工業總署官網）

    土耳其BMC公司已與南韓斗山企業及S&T重工業達成協議，將由南韓企業為土耳其「阿勒泰」戰車供應引擎與傳動等組件，圖為阿勒泰戰車。（擷取自土耳其國防工業總署官網）

    2021/03/11 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有消息來源向外媒透露，土耳其甲車製造商BMC公司已與南韓斗山企業（Doosan）及S&T重工業（S&T Dynamics）達成協議，將由南韓企業為土耳其「阿勒泰」（Altay）主力戰車供應引擎與傳動等組件，另外，由於土耳其遭武器禁運，因此南韓方面會進行動力組件「去德國化」作業，以越過德國出口許可限制。

    《Defense World》報導，土耳其BMC公司一位高層近日向《防務新聞》透露，BMC公司已與韓國斗山企業及S&T重工達成合作協議，土耳其自製的「阿勒泰」戰車將由南韓企業提供引擎與傳動機制，而這項消息也獲得安卡拉當局軍備採購部門官員證實，他說BMC公司與南韓防衛企業的確達成了協議。

    《Defense World》指出，「阿勒泰」戰車之前原本是要採用德國公司的引擎，雙方也就此事談了數年，不過最後仍在德國聯邦政府對安卡拉實施禁運制裁下而失敗，針對此事，知情人士指出，南韓方面為了越過德國出口證照限制規定，將會在動力組件方面進行「去德國化」作業。除了與德國的問題外，土耳其欲從法國採購戰車裝甲一事，也因去年東地中海天然氣探勘爭議而出現問題，法國在東地中海事件中較偏向希臘一方。

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