軍情動態》落實海軍現代化 印度製第3艘鮋魚級潛艦服役

2021/03/11 14:37

〔即時新聞/綜合報導〕印度海軍10日宣佈,印度第3艘鮋魚級柴電攻擊潛艦「卡蘭傑號」(INS Karanj)正式進入海軍服役,並在孟買海軍碼頭舉辦服役儀式。根據印度2005年10月簽訂的75號計畫(Project 75),印方一共採購6艘法國鮋魚級柴電攻擊潛艦,並在印度當地製造,合約金額達37.5億美元(約新台幣1041億元)。

綜合外媒報導,印度海軍總司令辛格(Karambir Singh)當天表示,潛艦「卡蘭傑號」於2018年1月首次海試,隨10日正式進入服役後,將加強印度海軍打擊能力與投射力量,同場與會的印度海軍第14任總司令謝卡瓦(Shekhawat)則指出,印度打造了無數衛星與核潛艦,甚至為全球生產疫苗,「卡蘭傑號」是另一個「印度製造」的範例。

外媒指出,印度鮋魚級潛艦具有先進匿蹤技術,能執行多種任務,包含反潛、反艦作戰以及情報偵蒐與區域監視等,首艘於2017年12月服役,第2艘則在2019年9月服役,而第4艘與第5艘則分別在2019年與2020年進入海試階段,僅剩第6艘還在組裝,印度此前也已批准採購逾百枚重型魚雷,以裝備將陸續服役的鮋魚級潛艦。

INS Karanj - third Kalvari class Submarine commissioned at Naval Dockyard, Mumbai.

Major milestone for Indian Navy’s Project 75 as India achieves AatmaNirbharta with indigenous submarine construction at Mazagon Dock https://t.co/B33Q2bJbIb pic.twitter.com/rmdE2t1fE8