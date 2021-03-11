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    軍情動態》落實海軍現代化 印度製第3艘鮋魚級潛艦服役

    印度海軍10日宣佈，印度第3艘鮋魚級柴電攻擊潛艦「卡蘭傑號」正式進入海軍服役，並在孟買海軍碼頭舉辦服役儀式，圖為潛艦「卡蘭傑號」。（擷取自印度海軍發言人推特）

    印度海軍10日宣佈，印度第3艘鮋魚級柴電攻擊潛艦「卡蘭傑號」正式進入海軍服役，並在孟買海軍碼頭舉辦服役儀式，圖為潛艦「卡蘭傑號」。（擷取自印度海軍發言人推特）

    2021/03/11 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕印度海軍10日宣佈，印度第3艘鮋魚級柴電攻擊潛艦「卡蘭傑號」（INS Karanj）正式進入海軍服役，並在孟買海軍碼頭舉辦服役儀式。根據印度2005年10月簽訂的75號計畫（Project 75），印方一共採購6艘法國鮋魚級柴電攻擊潛艦，並在印度當地製造，合約金額達37.5億美元（約新台幣1041億元）。

    綜合外媒報導，印度海軍總司令辛格（Karambir Singh）當天表示，潛艦「卡蘭傑號」於2018年1月首次海試，隨10日正式進入服役後，將加強印度海軍打擊能力與投射力量，同場與會的印度海軍第14任總司令謝卡瓦（Shekhawat）則指出，印度打造了無數衛星與核潛艦，甚至為全球生產疫苗，「卡蘭傑號」是另一個「印度製造」的範例。

    外媒指出，印度鮋魚級潛艦具有先進匿蹤技術，能執行多種任務，包含反潛、反艦作戰以及情報偵蒐與區域監視等，首艘於2017年12月服役，第2艘則在2019年9月服役，而第4艘與第5艘則分別在2019年與2020年進入海試階段，僅剩第6艘還在組裝，印度此前也已批准採購逾百枚重型魚雷，以裝備將陸續服役的鮋魚級潛艦。

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