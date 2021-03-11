專家：日本10年內恐再有規模9強震 損失估達220兆逾311十倍

10年前的今天，日本受到規模9.0強震襲擊，並遭接踵而來的海嘯重創。（法新社檔案照）

2021/03/11 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕10年前的今天，日本受到規模9.0強震襲擊，並遭接踵而來的海嘯重創，日本京都大學鎌田浩毅教授指出，按過去地震數據與模擬結果推算，南海海槽將在2030至2040年間發生規模9以上的超強地震，預估將帶來超過220兆日圓（約合新台幣57兆）的經濟損失，是311大地震的10倍。

綜合外媒報導，日本地震調查委員會曾在2018年公布計算數據，稱南海海槽在未來30年內，有70至80％的機率會發生芮氏規模8至9的大地震，而鎌田浩毅教授近日則在新書「首都直下地震與南海海槽」中進一步預測，下次南海海槽地震將發生在2035年前後5年內。

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鎌田教授解釋，南海海槽一旦發生大地震，首當其衝的就是日本太平洋沿岸的工業地區，該國經濟將受到直接衝擊，同時因地震釋放的能量極其巨大，整個日本首都圈到九州都將受到極大損害。

按鎌田教授的估算，日本境內屆時將有約6000萬人受到嚴重影響，約達該國半數人口，此外，整體經濟損失將超過220兆日圓。

按日本政府此前模擬的震災災情，南海海槽一旦發生接近上述規模的強震，除了首波強震造成的直接損害外，還將引發海嘯，最嚴重可能導致全日本32萬人死亡，超過200萬棟建築物受到傾毀等不同程度的損害。

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