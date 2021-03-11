為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    專家：日本10年內恐再有規模9強震 損失估達220兆逾311十倍

    10年前的今天，日本受到規模9.0強震襲擊，並遭接踵而來的海嘯重創。（法新社檔案照）

    10年前的今天，日本受到規模9.0強震襲擊，並遭接踵而來的海嘯重創。（法新社檔案照）

    2021/03/11 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕10年前的今天，日本受到規模9.0強震襲擊，並遭接踵而來的海嘯重創，日本京都大學鎌田浩毅教授指出，按過去地震數據與模擬結果推算，南海海槽將在2030至2040年間發生規模9以上的超強地震，預估將帶來超過220兆日圓（約合新台幣57兆）的經濟損失，是311大地震的10倍。

    綜合外媒報導，日本地震調查委員會曾在2018年公布計算數據，稱南海海槽在未來30年內，有70至80％的機率會發生芮氏規模8至9的大地震，而鎌田浩毅教授近日則在新書「首都直下地震與南海海槽」中進一步預測，下次南海海槽地震將發生在2035年前後5年內。

    鎌田教授解釋，南海海槽一旦發生大地震，首當其衝的就是日本太平洋沿岸的工業地區，該國經濟將受到直接衝擊，同時因地震釋放的能量極其巨大，整個日本首都圈到九州都將受到極大損害。

    按鎌田教授的估算，日本境內屆時將有約6000萬人受到嚴重影響，約達該國半數人口，此外，整體經濟損失將超過220兆日圓。

    按日本政府此前模擬的震災災情，南海海槽一旦發生接近上述規模的強震，除了首波強震造成的直接損害外，還將引發海嘯，最嚴重可能導致全日本32萬人死亡，超過200萬棟建築物受到傾毀等不同程度的損害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    311東日本震災10週年重建路漫漫 還有逾4萬人難返鄉
    2021/03/11 10:21

    311東日本震災10週年重建路漫漫 還有逾4萬人難返鄉
    311大地震10周年 日方釋報告：福島核電廠可能再次爆炸
    2021/03/11 06:36

    311大地震10周年 日方釋報告：福島核電廠可能再次爆炸

    2021哈瑪星濱線祭 3/13復刻百年舢舨福船隆重登場
    東北震災10周年 謝長廷投書日媒：台日善的循環是世界典範
    2021/03/10 22:21

    東北震災10周年 謝長廷投書日媒：台日善的循環是世界典範
    日本311十週年前夕 從地圖看見10年前那天的推特文
    2021/01/28 18:53

    日本311十週年前夕 從地圖看見10年前那天的推特文
    海上漂流近10年！311大地震漁船漂回日本 長滿鮮豔珊瑚
    2020/12/12 19:58

    海上漂流近10年！311大地震漁船漂回日本 長滿鮮豔珊瑚
    311核災日法院首判政府須賠償 金額與求償落差大
    2017/03/18 00:20

    311核災日法院首判政府須賠償 金額與求償落差大
    患難見真情！日311震災餘款將援助台灣貧童
    2016/03/12 09:08

    患難見真情！日311震災餘款將援助台灣貧童
    國際今日熱門
    巴塔市大爆炸後夷為平地 倖存者：目擊瞬間如見核爆
    2021/03/10 12:48

    巴塔市大爆炸後夷為平地 倖存者：目擊瞬間如見核爆

    促中共公開世衛專家行蹤 武肺死者遺族斥「紙終究包不住火」
    2021/03/10 13:06

    促中共公開世衛專家行蹤 武肺死者遺族斥「紙終究包不住火」

    台日齊努力！ 日作曲家創作「台灣鳳梨歌」打氣 美食、名勝入鏡
    2021/03/10 12:44

    台日齊努力！ 日作曲家創作「台灣鳳梨歌」打氣 美食、名勝入鏡 影片

    軍情動態》土耳其國防部長宣布 自製防空飛彈系統試射成功
    2021/03/10 13:13

    軍情動態》土耳其國防部長宣布 自製防空飛彈系統試射成功

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播