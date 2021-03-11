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    密封10年 宮城縣高中教師公開311震災5日手記揭學生勇敢行徑

    宮城縣三陸町志津川高中的教師在災後10年公開了災時的手記，揭露當下學生們挺身救人的勇敢行為。圖為Google衛星圖。（翻攝Google Map）

    宮城縣三陸町志津川高中的教師在災後10年公開了災時的手記，揭露當下學生們挺身救人的勇敢行為。圖為Google衛星圖。（翻攝Google Map）

    2021/03/11 12:04

    〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月11日下午2時46分，規模9.0強震引發東北、關東沿岸地區海嘯，至今滿10年，當地仍在重建階段。災時每個人反應大不相同，對此，宮城縣三陸町志津川高中的教師在災後10年公開了災時的手記，揭露當下學生們挺身救人的勇敢行為與災時情況，希望藉由這次公開，能讓311災後復興議題重新得到日本社會關注。

    根據《NHK》報導，宮城県南三陸町在311震災有逾800人罹難，町志津川高中教師百百智之（百々智之）在災時正好在學校上班，與學生們一同經歷了這段畢生難忘的重大災害；現年42歲的百百智之用手記紀錄下2011年3月11至16日間的經歷，原本考量到罹難者家屬和學生們的心理負擔，一直不願公開這份手記，但隨著時間與大眾對此議題的關心一點一滴流逝，百百智之決意公開這份紀錄。

    志津川高中是三陸町唯一的高中，當時只有約400名註冊學生，震災當日，志津川高中教師正在處理入學考試業務，學校因此停課，但身為棒球部監督的百百智之仍與棒球部學生們在學校球場運動；練習途中，地震發生，百百智之和學生們就在位處高地的校舍裡目睹海嘯侵襲了街道，而首當其衝受災的有位處低處的老人養護中心「慈惠園」。

    這群師生挺身而出，前往慈惠園拯救行動不便的長者；百百智之表示，「我看到學生們奮不顧身，勇敢拯救他人的行為，就覺得自己不能不去，也加入了救援的行列」。他描述，慈惠園的瓦礫堆積成山，現場充斥著瓦斯外洩的嘶嘶聲，現場情況宛如地獄，而學生們則一邊呼叫著一邊搜尋瓦礫中生還者的蹤跡。

    然而，現場有人大喊，表示第2波衝擊要來了，師生於是撤回高地，途中，連百百智之自己都差點溺水；可回到校內，裡面的情況也和地獄一樣，百百智之表示，傷者被送往學校保健室，裡面都是因為痛苦而哭喊的人，也有人因為恐懼而陷入恐慌狀態，還有人因為寒冷而痙攣不止。

    百百智之收集學校窗簾等充作保暖衣物使用，也將走廊木製地板及美術館椅子等劈成燃燒材料來取暖。諷刺的是，百百智之表示，他記錄下了當日校舍外的夜景，「外面的星空十分美麗」，讓他感受到了大自然的無情。

    根據慈惠園事後調查，養護中心68人中，共28人獲救，加上救出後死亡的8人與剩下的40人，共有48人罹難。當時參與救援的棒球部高一生、現年26歲的首藤大知表示，當下的情況讓他難以忘懷，「看著罹難者的眼睛，就覺得他們好像在說『為什麼沒有人來救我們』」。首藤大知表示，至今他心中仍抱著悔意，認為如果自己早一點行動的話，是否就能讓多一點人倖免於難。

    如今，首藤大知成為了一名國中教師，他也不忘教導自己的學生防災知識，「其實我也不知道當時冒險去救人的行為是否正確，但如果抱持著『我無能為力』的心情來蓋棺定論那次受災經驗的話，防災教育是不會有進步的，所以我認為，我們的使命是盡可能地將相關防災知識傳授給後人」。

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